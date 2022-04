Rio Grande do Sul embarca mais de 5 mil terneiros para o Egito

O segundo embarque de terneiros no Porto de Rio Grande, neste ano, será operacionalizado neste final de semana. Ao todo, serão exportados 5,4 mil machos de até 12 meses, tendo o Egito como destino. Servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) acompanham todo o procedimento, realizando a fiscalização sanitária, a observância do bem-estar animal, a verificação dos exames obrigatórios e a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTAs) necessárias.

De acordo com o supervisor regional substituto da Seapdr em Pelotas, fiscal estadual agropecuário Leonardo Mortagua de Castro, os animais estão todos concentrados no Estabelecimento de Pré-Embarque (EPE), no município de Cristal, cumprindo o período de quarentena exigido pelo país importador. Castro diz que o início do embarque dos animais está previsto para às 11h deste sábado (30/4). Estima-se que o procedimento se estenderá por 24 horas ininterruptas. Os trabalhos de embarque, no Porto de Rio Grande, ficam a cargo dos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O primeiro embarque de terneiros em 2022 ocorreu em 19 de março, quando foram exportados para o Egito 5,2 mil animais. No final do ano passado, em 29 de dezembro, mais de 11 mil terneiros foram embarcados para o mesmo destino. Foi o primeiro e único embarque de animais vivos no Rio Grande do Sul em 2021.