Alta nos custos de produção muda perfil do crédito rural

Uma guerra desencadeada em uma região que figura entre as maiores fornecedoras de insumos agrícolas do mundo, justamente quando parecia estar deixando para trás a pandemia de Covid-19 que causou um caos logístico global, fez disparar os custos de produção do agronegócio brasileiro.

Os proprietários rurais, portanto, cada vez mais mudam seus preferências para tomadas de créditos junto a bancos, cooperativas e instituições financeiras. Na Crediciturs, cooperativa de crédito ligada ao Sicoob, os eventos do início deste ano já causaram reflexos dentre os mais de 31 mil associados.

"Alguns fatores deste ano resultantes ainda da pandemia e agora da guerra, como diminuição da oferta de fertilizantes, falta de chips, de componentes, de equipamento, talvez seja o maior impacto do momento. Esse nível de complexidade está dentro das porteiras. Essa complexidade gera mudança no perfil do crédito tomado”, afirmou o CEO da Credicitrus, Walmir Fernandes Segatto.

Essa mudança já havia sido relatada, por exemplo, pelo Santander, que percebeu no custeio a maior fatia de empréstimos pelos proprietários rurais em feiras anteriores à Agrishow, que ocorre até sexta-feira (29) em Ribeirão Preto (SP). No Rio Grande do Sul, que também sofreu o problema da estiagem, as solicitações do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) aumentaram 46% neste ano.

“A safra que inicia em setembro e outubro pode ser uma das mais perigosas dos últimos tempos, em virtude da expansão (de área) e dos custos elevados, pois quando ela vier, deve ter preços um pouco menores das commodities”, avalia o engenheiro agrônomo e professor da Universidade de São Paulo (USP), Marco Fava Neves.

“Nunca vi um cenário tão sofisticado. Estamos vivendo um estado de 3V: variáveis variando violentamente. Cada vez que você abre um computador, tem ali um ‘meu deus, olha o que aconteceu’”, disse o professor.

"Tenho certeza que é o preço que vai cair antes dos custos de produção”, afirmou Fava Neves. Segundo ele, a cesta de componentes e a cadeia que formam os custos de produção tem mais variáveis e demoram mais a sofrer grandes mudanças do que os preços, que estão em volatilidade.

Ele também alerta que os Estados Unidos devem aumentar sua produção primária para a próxima safra devido aos preços atraentes de grãos no momento, o que deve gerar maior concorrência no cenário internacional.