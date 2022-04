Conectividade e automação podem corrigir escassez de mão de obra no campo

O futuro da agricultura é a automação conectada. De olho no que vem pela frente, a fabricante Case IH investiu pesado nos últimos três anos para chegar a 27ª edição da Agrishow com 80% do portfólio totalmente renovado, em comparação à última feira, realizada em 2019. No planejamento da empresa, está a meta de ter 100% de seus novos produtos totalmente conectados.

A proposta da empresa é ter papel protagonista na revolução digital no agronegócio. "Queremos liderar essa revolução da agricultura digital, com dados, conectividade e automação. Essa é a nova agricultura, uma tecnologia que vai permitir o próximo passo de ganho de qualidade no setor", conta o vice-presidente da empresa na América Latina, Christian Gonzalez.

Uma possível liderança da empresa será na automatização de máquinas, como os tratores. A Case está lançando tratores automáticos, aqueles que não precisam necessariamente ser conduzidos por uma pessoa na cabine, nos Estados Unidos. Em breve, a marca deve começar a testar alguns modelos em lavouras brasileiras.

"Estamos trazendo para cá para fazer testes em operações locais. Temos uma escassez crônica de mão de obra no campo. Operações de larga escala já usam muita tecnologia e o nível de automação já está muito grande, então evoluir é mais fácil. O trator já anda sozinho, o próximo passo é ele conseguir fazer uma operação específica sozinho com uma qualidade maior do que é feito hoje", explica Gonzalez.

A baixa oferta de mão de obra qualificada para as lavouras e o êxodo do campo para a cidade, principalmente entre os jovens, são problemas sociais do Brasil. A automação de tarefas mais complexas pode redirecionar a força de trabalho para diferentes funções e a revolução digital no agro pode recuperar o interesse da nova geração na produção primária.

“Algo muito interessante é que a digitalização da agricultura está voltando a trazer o jovem para o campo. Há uns anos, as novas gerações estavam muito menos interessadas em assumir a fazenda dos pais, a estância da família. Hoje, podem fazer universidade e voltar para usar o conhecimento em tecnologia no campo”, sugere o vice-presidente.

Com o intuito de digitalizar completamente as lavouras, a Case testa, no Brasil, um modelo de fazenda totalmente conectada. Em Água Boa, no Mato Grosso, uma propriedade 100% conectada em seu sistema produtivo, com cobertura 4g completa em toda a área, projeta ganho de eficiência e produtividade a partir deste modelo de conexão total.

“Ela já está rodando, fazendo colheita da soja. Vamos usá-la como um laboratório de desenvolvimento em tecnologia e informação para mostrar aos clientes quais são os benefícios práticos, em quanto aumenta a produtividade e a eficiência no sistema produtivo. Já observamos resultados práticos, mas a gente está esperando o fim do ciclo para coletar os números consolidados”, relata Gonzalez.

A conectividade no campo pode trazer diversos benefícios para os produtores, principalmente na redução de custos e no ganho em produtividade. A iniciativa Conectaragro é uma associação civil formada por 33 empresas que visa fomentar a expansão do acesso à internet em áreas remotas do País, com o objetivo de conectar pessoas, máquinas e instrumentos, pretendendo também viabilizar a internet das coisas (IoT) na agricultura.

“Nossa proposta, habilita o produtor a ter informação em tempo real das suas máquinas. Isso leva à redução de uso de diesel, ao controle da a velocidade que aquele operador está conduzindo a máquina, níveis de óleo, o quanto motor está sendo gasto. Também conecta a sensores com possibilidade de entender a evolução do clima. Além de conectar pessoas, que muitas vezes não conseguem se comunicar nas fazendas.

A principal meta da Conectaragro é dobrar a conexão de internet nas propriedades brasileiras até o final de 2022. Até hoje, a associação já levou internet para entre 6,5 e 7 milhões de hectares produtivos brasileiros. O objetivo é atingir 13 milhões de hectares até o final do ano.