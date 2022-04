Custos da produção do agro no RS sobem 8,3% em março com escassez de fertilizantes

O Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) do setor do agronegócio teve alta de 8,37% em março em comparação com o mês anterior, informou a Federação da Agricultura do Estado (Farsul), nesta terça-feira (26).

A aceleração contrasta com quedas sucessivas nos preços verificadas em janeiro e fevereiro, cita a federação.

Segundo a entidade, que faz o cálculo do índice, o aumento está relacionado à escassez de fertilizantes no mercado internacional, um dos efeitos da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Cerca de 20% das importações brasileiras de fertilizantes são de produtos russos.

O IICP acumulado em 12 meses, até março, saltou para 42,76%, bem acima do IPCA, índice oficial e inflação ao consumidor final, que ficou em 11,30% no mesmo período. Nos três primeiros meses do ano, a correção dos custos de produção atingiu 7,34%, ante 3,20% do IPCA.

Já o Índice de Inflação dos Preços recebidos pelos Produtores (IIPR) manteve elevação em março. O aumento foi de 5,34% em relação a fevereiro.

Em nota, a Assessoria Econômica da Farsul explica que o aumento dos preços "é reflexo da expectativa de menor oferta em função da produtividade afetada pela estiagem" no Estado.

O IIPR acumulado em 12 meses ficou em 17,27%, superior ao IPCA Alimentos que atingiu 11,62%.

A Farsul diz que a diferença de correção "confirma que o aumento dos preços na gôndola não estão somente atrelados aos reajustes de preços recebidos pelos produtores, mas a diversos outros fatores".

O IPCA é formado pela variação de diversos grupos. A alimentação é apenas um deles, mas um dos que mais impacta, principalmente famílias com renda mais baixa, que gastam maior parte do dinheiro com alimentos.

A pressão sobre o IPCA tem sido exercida também por combustíveis e outros segmentos que sofrem reajustes, de transportes, moradia, medicamentos à educação.