Massey Ferguson almeja crescer 55% em cinco anos

A Massey Ferguson, que conta com cinco plantas industriais no Rio Grande do Sul, pretende crescer 55% em faturamento nos próximos cinco anos. A meta é global, mas pode ser espelhada no Brasil. O objetivo da empresa é acompanhar o crescimento esperado do agronegócio brasileiro e da demanda por alimentos no mundo durante o período.

A expectativa não é repentina. Nos últimos três anos, a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas cresceu quase 45%, fechando 2021 ultrapassando a marca de 85 mil unidades vendidas. Neste ano, o Valor Bruto de Produção (VBP) do agronegócio brasileiro deve ultrapassar R$ 1,2 trilhão - o que, se confirmando, seria um novo recorde. O setor vem em franco crescimento desde 2020, quando a pandemia impulsionou a demanda por alimentos no planeta.

"Foi uma conjuntura de fatores que levou ao aumento na indústria de máquinas. Mesmo com a pandemia, o mercado agrícola não parou. E a pandemia também trouxe uma necessidade de alimentação global, com as pessoas dentro de casa consumindo mais. Isso foi empurrando o cenário de produção de grãos e de preço. Então o agricultor foi se preparando tecnologicamente com novas soluções agrícolas para as futuras safras", relata o diretor comercial da Massey Ferguson, Alexandre Succhi.

Segundo ele, o objetivo da empresa no Brasil está alinhado à meta global da empresa de 55% de crescimento em cinco anos. A operação no Brasil representa cerca de 13% do faturamento total da Massey. Em 2021, a marca teve US$ 1,2 bilhão de receita no País.

O mercado dá espaço para isso. Entre 2018 e 2022, o segmento para pulverizadores cresceu 45% no País. A Massey Ferguson, individualmente, mais que dobrou as vendas ( 104%). Algo próximo ocorre no mercado de plantadoras, que cresceu 24% no mesmo período e, apenas para a empresa, aumentou 49%.

A necessidade de máquinas, equipamentos e modernização ocorre diretamente do aumento da produção brasileira de grãos. Entre as safras de 2010/2011 e 2020/21, a produção brasileira saltou de 163 milhões de toneladas para 252 milhões, um crescimento de 55%. Neste período, a área plantada avançou 28%, indo de 50 milhões de hectares para 69 milhões ha em 10 anos.

"Hoje, a situação do produtor é de melhor rentabilidade, o que permite ele fazer investimento em tecnologia e aumentar a produtividade. A gente sabe da questão dos custos logísticos, mas, a longo prazo, projetamos um mercado forte e pujante para os próximos 10 anos em máquinas agrícolas", estima Succhi.