Meet da Carne estreia circuito nacional com evento em Bagé

O melhoramento genético de bovinos de corte será tema do Meet da Carne, circuito promovido pela Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) e que estreia esta semana em Bagé. A primeira edição do encontro será nesta terça-feira (26) na Associação Rural de Bagé, a partir das 19h30min. O projeto visa alertar sobre a importância da seleção de animais com base em dados a fim de garantir maior rendimento de carcaça e produção de cortes premium. O evento será aberto ao público e não necessita de inscrição.

A ideia é garantir um momento de troca de informações e confraternização guarnecido por muita carne certificada. As palestras serão ministradas pela superintendente de registros da ANC, Silvia Freitas, pelo pesquisador da Embrapa Pecuária Sul Marcos Yokoo e pelo analista da Embrapa Pecuária Sul Henry Gomes de Carvalho. Eles falarão sobre as aplicabilidades do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) no dia a dia das propriedades, as funcionalidades do novo sistema Origen e os avanços trazidos à pecuária nacional.

Presidente da ANC, Joaquin Villegas, afirma que a informação se tornou uma ferramenta indispensável no melhoramento genético dos rebanhos brasileiros e, neste sentido, o Promebo tem contribuído com a seleção precisa dos exemplares. “Ter à disposição os dados dos animais não é mais uma opção. Para produzir carne de qualidade é necessário saber se os exemplares têm aptidão para isso”. A expectativa, segundo Silvia, é que criadores da região marquem presença nesta primeira edição, que ocorre especificamente na cidade de origem da ANC. “O objetivo é que eles entendam as potencialidades das informações e busquem colocar a seleção por meio de dados em prática em suas propriedades”, acrescenta.

O evento conta com o apoio da Embrapa Pecuária Sul, dos programas de carne das raças Angus, Charolês, Devon e Hereford e da Associação Rural de Bagé.