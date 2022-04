Agrishow retorna nesta segunda em Ribeirão Preto

Entre segunda (25) e sexta-feira (29), Ribeirão Preto volta a ser, pelo menos por uma semana, a capital do agronegócio latino-americano. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - Agrishow - retorna a acontecer de forma presencial no interior paulista. Mais de 800 marcas do Brasil e do mundo querem repetir o sucesso do evento de 2019, último a ser realizado antes da pandemia de coronavírus, quando a feira registrou movimento recorde de 159 mil visitantes durante cinco dias.

A Agrishow 2019 fechou um total de R$ 2,9 bilhões em negócios, superando em 6,4% o volume registrado em 2018, segundo balanço divulgado pela própria organização do evento. Em sua 27ª edição, a Agrishow espera receber mais de 150 mil visitantes do Brasil e do exterior nos 520 mil metros quadrados do parque.

Neste 2022, a feira representará uma oportunidade de realizar negócios e estreitar relacionamento com as mais de marcas nos segmentos de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, agricultura de precisão, irrigação, armazenagem, pecuária, sementes, corretivos, fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos diversos, sacarias, embalagens, tecnologia em software e hardware, agricultura familiar, financiamento, seguro, peças, autopeças, pneus, válvulas, bombas, motores e transportes. A feira contará também com a participação dos principais bancos direcionados ao agro.

A solenidade de abertura da feira ocorre nesta segunda-feira (25) às 10h, na Arena do Conhecimento. Estão confirmadas as participações do presidente da República, Jair Bolsonaro; do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; e do secretário em exercício de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e presidente da Agrishow, Francisco Matturro.

A expectativa nos cinco dias de evento é repetir o sucesso da edição de 2019 com seu público visitante. “Por parte do produtor, sentimos uma grande expectativa em visitar o evento, pois estamos há quase três anos ausentes. Os expositores têm muita novidade a apresentar em matéria de equipamentos e insumos de alta tecnologia agrícola, para melhoria das operações de campo, aumento da produtividade e redução de custos. Nada como conhecer pessoalmente essas novidades e efetuar os melhores negócios diretamente com os fabricantes, reunidos num só local", afirma Matturro.

A 27ª edição prepara muitas novidades, como o Agrishow Labs, uma jornada de conteúdo estratégico, focado no ecossistema de inovação agrícola para conectar, difundir ideias, apoiar e acelerar o desenvolvimento de soluções que ajudem o agro a crescer de forma sustentável. Durante a realização do evento, haverá um espaço dedicado ao projeto e também acontecerá o Prêmio Agrishow de Startups, com o objetivo de premiar três startups que apresentem as melhores soluções para o agronegócio.

Já o Pavilhão de Inovação representa uma oportunidade para outras dez startups se relacionarem com os produtores rurais. Em seus lounges, as startups apresentarão suas soluções e inovações tecnológicas para contribuírem com as atividades nas fazendas.

Duas novas áreas também devem atrair a atenção dos produtores rurais. Na pista para caminhões autônomos, eles poderão conhecer os modelos que estão disponíveis no mercado, entender suas funcionalidades e benefícios no transporte dos alimentos pelas rodovias do país até portos, armazéns, centros de distribuição e indústrias de processamento.