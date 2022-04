Colheita do arroz alcança 87% da área plantada no RS

A colheita da safra do arroz no Rio Grande do Sul já alcançou 841.455 hectares, o que representa 87,91% da área total semeada de 957.185 hectares. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Os dados revelam que a produtividade média no Rio Grande do Sul está em 8.420 quilos por hectare.

A Planície Costeira Externa (PCE) continua sendo a mais adiantada entre as seis regionais do Estado. A PCE já registra 94,45% da área colhida. A Zona Sul vem na sequência, com 93,98%, seguida da Campanha (89,44%), Planície Costeira Interna (86,85%), Fronteira Oeste (86,61%) e Região Central (77,17%).

O levantamento foi elaborado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia, a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) junto aos produtores.