Aumento de 40% da produção agropecuária pode injetar R$ 31,9 bi no PIB gaúcho

O agronegócio gaúcho quer dar um salto para retomar a competitividade do Rio Grande do Sul perante os outros estados brasileiros. O objetivo é ampliar em 40% a produção agropecuária do Estado, através do crescimento nos grãos no inverno, principalmente, e da produção de proteína animal. O resultado seria a injeção de R$ 31,9 bilhões na economia gaúcha.

O programa Duas Safras, lançado nesta quarta-feira (20) no Palácio Piratini pela Farsul em parceria com diversas outras entidades, pretende estimular a produção de grãos de inverno para aumentar a área plantada no período e levar para a Metade Sul do Estado a cultura do milho irrigado.

Hoje, no Rio Grande do Sul, se produz, no inverno, apenas 9% do que é produzido durante o verão. A meta do programa é atingir um nível de produção de 45%. “Vamos a campo, levar produtores em números expressivos para fóruns em debate, levar essas novas tecnologias que estão aí para que os produtores decidam o que fazer. A primeira cultura é o trigo, depois tem o milho irrigado na metade Sul, que é uma novidade também. Nos próximos 5, 10 anos acredito que conseguimos atingir esses 45%”, afirmou o presidente da Farsul, Gedeão Pereira.

“Temos que fazer uma virada no agronegócio”, afirmou o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. “Não podemos dizer que nós temos uma safra de inverno. Nós podemos dizer que nós temos uma safra (no verão) e uma microsafra, uma nanosafra, sendo que temos tecnologia, capacidade, gente e muito investimento já feito para podermos desenvolver uma safra de inverno e, quem sabe até, uma outra safra de verão em larga escala. Precisamos dar essa volta”, afirmou.

Enquanto isso, a pecuária gaúcha vem apresentando desempenho inferior em relação à média brasileira. Entre 1990 e 2019, a população do rebanho bovino teve queda de 0,5% ao ano, enquanto o país cresceu 1,3% anualmente. Os abates aumentaram 0,9%, frente ao País que teve 3,1% por ano.

No caso dos suínos, o Rio Grande do Sul viu seu rebanho crescer, em média, 1,4% anualmente, enquanto o Paraná registra alta de 2,3% e Santa Catarina, 2,9%. Já em relação aos abates, o aumento foi de 5,4% ao ano no território gaúcho, 3,7% em Santa Catarina e 6% no Paraná. Nas aves, o rebanho do Rio Grande do Sul aumentou 2,36% anualmente. Na região Centro Oeste, Goiás avança com 6,8% por ano e Mato Grosso, 7,5%.

Caso o Estado tivesse acompanhado o crescimento da produção brasileira, o Valor Bruto da Produção (VBP) da bovinocultura de corte poderia ter acréscimo de R$ 1 bilhão por ano na receita. O mesmo ocorre na suinocultura, que poderia crescer R$ 1,7 bilhão em receita, e na avicultura, onde o crescimento também teria sido R$ 1 bilhão superior.

Segundo estudos da equipe econômica da entidade, a ampliação das plantações de grãos, principalmente no inverno, e um consequente aumento da produção de proteína animal, que seria abastecida pela agricultura, beneficiariam diversos setores da economia gaúcha.

Apenas a indústria sofreria um impacto extra de R$ 21 bilhões anualmente. No setor de fertilizantes, o aumento seria de R$ 2,52 bilhões. Haveria incremento de receitas também em outros setores, como indústria de química e farmacêutica (R$ 1,91 bi), instituições financeiras (R$ 1,27 bi), serviços metalomecânica (R$ 887 milhões), indústria petroquímica (R$ 654 mi), sementeiras (R$ 551 mi), transportes (R$ 263 mi), serviços especializados (R$ 379 mi), seguradoras (R$ 345 mi), indústria extrativa mineral (R$ 69 mi), energia elétrica (R$ 89 mi) e indústria da construção civil (R$ 33 milhões).