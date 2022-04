Alternativas para combate ao capim-annoni serão debatidas em seminário virtual

O Instituto Desenvolve Pecuária e a Embrapa Pecuária Sul promovem no dia 19 de abril mais uma edição em conjunto do evento virtual Prosa de Pecuária. Desta vez, o tema central será o Método Integrado de Recuperação de Pastagens (Mirapasto), desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul, para controle do capim-annoni.