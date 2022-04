Criadores de ovinos querem aumentar rebanho gaúcho em 30% até 2025

O governador do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), sancionou nesta segunda-feira (11) alterações importantes na lei que regulamenta o Fundovinos - fundo do governo do Estado destinado ao fomento da ovinocultura gaúcha.

O fundo movimenta cerca de R$ 1,5 milhão por ano, fruto da arrecadação advinda das atividades ovinocultoras. Esses recursos acabavam indo diretamente ao caixa único do Palácio Piratini e, segundo dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz), dos R$ 4,84 milhões arrecadados durante o governo Eduardo Leite (PSDB)/Ranolfo, apenas R$ 148,8 mil foram investidos no setor através do programa.

A partir da sanção, a gestão do fundo deixa de ser feita pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e ele passa a ser controlado pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco). A lei que rege o Fundovinos passa a possibilitar a execução no setor de 98% dos recursos arrecadados.

Através deste considerável incremento de fomento à ovinocultura gaúcha, será possível, entre outros avanços, ampliar a eficiência dos criadores e aumentar o rebanho de ovelhas do Estado. “Que nós possamos comemorar, dentro de dois, três anos, que o Rio Grande do Sul ultrapassou a casa dos 4,5 milhões de ovinos. Isso tá ali, é rapidinho. É só sermos mais eficientes. Precisamos ser. Esta lei dá esta dinâmica e fará com que nosso produtor consiga produzir mais”, afirmou o presidente da Arco, Edemundo Gressler.

Hoje, o Estado conta com um rebanho de cerca de 3,2 milhões de cabeças de ovelha. Esta meta da Arco para a ovinocultura gaúcha representaria um aumento de quase 30% até 2025. O Rio Grande do Sul já teve o maior rebanho brasileiro de ovelhas, com mais de 12 milhões de cabeças na década de 1970. O Estado, que já produziu mais de 30 milhões de quilos de lã, hoje tem capacidade de produção de 7 milhões de quilos.

Autor do projeto que virou lei, o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) é ainda mais otimista: “Em um espaço médio de tempo, nós podemos dobrar, triplicar o rebanho. É um produto que tem mercado e é valorizado. Se em três anos, quando fui secretário da Agricultura, aumentamos o rebanho de 3,2 milhões para 4,1 milhões, imagina que em 10 anos a gente possa aumentar em 150%. Com um programa consistente, podemos chegar a 8 milhões de ovinos no Estado. Podemos, num prazo de 15 anos, retomar aqueles 12 milhões de ovinos”, afirmou ele.

A Arco pretende aumentar o tamanho do rebanho gaúcho aliado ao ganho de eficiência da cadeia produtiva. “Temos que ser mais eficientes. O grande propósito é produzir mais com menos, mas fundamentalmente repovoar os nossos campos, aumentar rebanho” disse Gressler.

Segundo o secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, a lei possibilita que os recursos de impostos que são originados da própria comercialização da carne e da lã da ovelha retornem como fomento ao setor. “Esses recursos serão aplicados em políticas de fomento, na sanidade, retenção de matrizes, pastagens, questões sanitárias dos ovinos… tudo que se referir a questão estratégica da cadeia da ovinocultura gaúcha. São mais de R$ 5 milhões que estão retidos. (O Fundovinos) não será uma poupança, e sim um fomento. Precisamos aumentar a oferta de carne”, afirmou ele.

O governador Ranolfo destacou a importância de o Fundovinos passar a ser administrado pela Arco, entidade que há 80 anos representa os criadores gaúchos de ovelhas. “O fundo era gerido apenas pela Seapdr e tínhamos uma baixa execução, em torno de 3% a 4% do total. Repassando a administração para quem tem a expertise e o conhecimento, esse fundo poderá ser aplicado em até 98% na causa principal e, a partir disso, ter um incremento na produção”, afirmou o governador.