Safra de verão deve ter redução de 38,5% na produção após seca, estima Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou estimativa para a safra de verão 2021/2022 com previsão de perda em produtividade e produção no Rio Grande do Sul após a grande seca deste ano. O levantamento da companhia apontou perdas de 38,5% na produção em relação ao ano passado, quando se colheu 22,5 milhões de toneladas de grãos - o maior resultado da história da agricultura gaúcha. A expectativa é que a safra 2021/22 feche com cerca de 20,6 milhões de toneladas de grãos.

A soja é a cultura que teve mais perdas, segundo a Conab, e deve render apenas metade da produção da última safra. A estimativa é que sejam colhidas 10,2 milhões de toneladas de soja, ante as quase 20,8 milhões de toneladas da safra 2020/21 - quebra de 50,8%. A área ocupada pela soja durante o verão aumentou 5% no Estado, que passou a contar com 6,35 milhões de hectares plantados. A perda de produtividade é, portanto, calculada em 53,2%.

O milho também sofreu bastante com a estiagem. A quebra em comparação à última safra deve ser de 32%. Foram quase 4,4 milhões de toneladas de milho na temporada 20/21 enquanto neste ano não deve chegar a 3 milhões de toneladas (previsão de 2,98 milhões). A produtividade caiu 33,9% enquanto a área plantada teve avanço de 2,8% - o milho cobriu 824 mil hectares neste verão gaúcho.

A queda no arroz, cultura em que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional, foi de 11,1%. A produção gaúcha deve ficar em 7,36 milhões de toneladas. A redução da produtividade foi de 12,1% e o aumento da área plantada foi de 1,2% - 957,4 mil hectares.

O feijão também foi afetado pela estiagem e deve ter queda de um quarto na produção (25,3%). A seca, contudo, não é o maior problema para a cultura. A produtividade caiu apenas 11% devido à falta de chuvas. A questão é que o feijão está saindo da propriedade gaúcha - a área plantada, segundo o levantamento da Conab de abril, teve redução de 16%, saindo de 39,3 mil hectares para 33 mil hectares entre as safras 20/21 e 21/22. A expectativa é que a produção seja de 42,7 mil toneladas.

Com este resultado, a participação do Rio Grande do Sul na safra de verão brasileira, mais especificamente nas culturas de soja, milho, arroz e feijão, está calculada em 8,2%.

269,3 milhões de toneladas na safra 2021/22 A produção de grãos no Brasil poderá chegar a. O número é 5,4% maior do que o registrado na safra anterior, correspondendo um acréscimo de 13,8 milhões de toneladas, caso se confirmem as expectativas anunciadas pela Conab.

A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia, que projetava uma safra de 288,6 milhões de toneladas. Com isso, o volume divulgado hoje representa uma redução de 6,7% (ou 19,3 milhões de toneladas), em relação à projeção anterior.