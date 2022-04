Trigo pode ter maior área plantada em 35 anos no RS

A produção de inverno deve continuar ascendente nas lavouras do Rio Grande do Sul. Um crescimento que já vinha ocorrendo nos últimos quatro anos deve ser impulsionado pela alta do preço pago tanto no mercado internacional quanto aos agricultores gaúchos. A expectativa da Farsul é de que o Estado possa ter a maior área plantada de trigo em 35 anos.

“Pelo que estamos observando na procura por sementes é que a área deve crescer. No ano passado já teve um grande crescimento, e esse ano a procura é ainda maior. Acreditamos que vamos atingir uma área plantada de 1,4 a 1,5 milhão de hectares somente no trigo”, afirma o coordenador da comissão trigo e culturas de inverno da Farsul, Hamilton Jardim.

Se confirmado, o avanço da área seria de cerca de 25% em relação aos 1,195 milhão de hectares semeados na safra de 2021, quando já havia ocorrido um aumento de 25,3% em relação aos 953,8 mil hectares plantados em 2020.

Há motivos que favorecem o crescimento neste 2022. O preço da saca de 60 quilos do trigo saltou 26,4% em um ano no Estado. Se em março de 2021 o valor era de R$ 78,00, neste ano a cotação está em R$ 98,60, segundo levantamento da Farsul. A recente alta do trigo também no mercado internacional ocorre muito em conta do conflito na Europa, visto que Rússia e Ucrânia correspondem por cerca de 30% do trigo comercializado no mundo.

Além disso, com a descapitalização ocorrida em virtude das perdas da estiagem no verão, principalmente nas lavouras de milho, os produtores pretendem recuperar ao menos parte da receita durante o inverno.

“A tendência de aumento da área plantada tem relação com o preço, basicamente, que produtor pode receber pelo grão. Com um aumento considerável do preço, e uma tendência de clima favorável, o cultivo se tornou mais atrativo. E em função da frustração da safra de verão, o agricultor vai buscar recuperar a receita”, analisa Elder Dal Pra, coordenador de culturas da Emater-RS.

Mesmo que a produção de inverno talvez não seja suficiente para que os proprietários das lavouras mais atingidas pela seca não consigam se recuperar 100% financeiramente, para Jardim, é positiva a capacidade de o agricultor gaúcho continuar produzindo: “Feliz é o Estado que tem condições de, imediatamente após uma frustração que estamos tendo safra do milho, com um prejuízo imenso, pode buscar um pouco da recuperação, ainda que parcial, das vendas nas próximas culturas, que são as culturas de inverno."

Outro cenário que favorece o aumento do investimento no trigo e gera ao agricultor uma certa garantia de rentabilidade na sua produção é o aumento das exportações do cereal. No Rio Grande do Sul, foram exportadas 2,6 milhão de toneladas na última safra - um resultado que dobrou o volume exportado na safra de 2020, que foi de cerca de 1,3 milhão de toneladas.

Isso mostra que o trigo gaúcho está buscando, através da sua qualidade, destinos inclusive na Oceania, Vietnã, Malásia, Indonésia, norte da África, África do Sul e o próprio Uruguai, que sempre comprava da Argentina”, relata Jardim.

O coordenador de culturas da Emater concorda: “A exportação diz respeito à qualidade do trigo que se produz hoje no Estado. Mudou muito as cultivares empregadas no trigo e a melhor qualidade permitiu abrir mercados para a exportação”, diz Dal Pra.

O único cenário que impede um avanço ainda maior da cultura do trigo no Estado é a elevação dos custos de produção, sendo a maior parte dos insumos, como fertilizantes, importados do exterior. “O único fator negativo que vai na contramão é o valor dos insumos. O aumento foi na ordem de 30% a 40% em relação à última safra e pode pesar contra”, avalia Dal Pra.

A recente desvalorização do dólar em relação ao real, contudo, pode representar uma oportunidade para que os produtores paguem mais barato com essa alteração na taxa cambial.