Solução biológica inovadora auxilia no combate a carrapatos nos rebanhos de Alegrete

Problema comum nesta época do ano entre os produtores de gado, a maior incidência da ação de carrapatos prejudica e até dizima rebanhos inteiros, quando não tratada adequadamente e no tempo certo. Nos pastos de produtores de Alegrete, na Fronteira Oeste gaúcha, o uso de uma solução biológica inovadora, a base de fungos, tem se mostrado eficaz para reduzir as pragas nos bovinos e solucionar a resistência desses agentes aos pesticidas químicos.

O produto natural, que tem substituído com êxito a utilização de soluções químicas para o controle de pragas, foi desenvolvido pela stratup de biotecnologia Decoy Smart Control, e vem sendo utilizado com exclusividade no Rio Grande do Sul desde novembro de 2020. Com sede em Ribeirão Preto (SP), a empresa tem sido pioneira em levar a inteligência do controle biológico para a área de saúde animal, propiciando equilíbrio e manejo integrados.

Em propriedades da região de Alegrete, a novidade já passou da fase de testes, e é considerada como um alternativa à resistência dos carrapatos a certos produtos. "O que tínhamos à disposição para uso, que eram produtos químicos, não estavam mais sedo eficazes no combate aos carrapatos, que já apresentam alta resistência aos pesticidas. Não tínhamos uma ação eficiente para o combate às pragas. Passamos a testar a solução biológica nas nossas propriedades e, em pouco tempo, já tivemos resultado", destaca o médico veterinário André Gomes, há mais de 40 anos no mercado de produção bovina na cidade.

Ele explica, no entanto, que por se tratar de um produto novo, o uso da solução biológica requer adaptação e frequência para chegar aos resultados esperados. O produto, em formato líquido e oleoso, pode ser utilizado tanto no pasto quanto no preparo do banho do gado, e sua aplicação deve ser repetida entre 12 e 15 dias, geralmente, para conseguir bloquear o ciclo de reprodução dos carrapatos, que leva entre 18 e 21 dias. Também é recomendada sua associação a outros produtos injetáveis no gado, para aumentar ainda mais a eficiência. "É preciso seguir todo um protocolo de utilização para se ter eficiência. O fungo é um organismo vivo e sua conservação e preparo para uso devem ser bem observados, bem como o tempo de uso", reforça Gomes.

O médico veterinário atenta ainda para as condições climáticas adequadas à aplicação, mais favoráveis à tardinha, quando já há baixa incidência de sol e mais umidade. Segundo ele, as dificuldades em minimizar a ação de carrapatos causam danos graves aos rebanhos, como anemia e tristeza parasitária (doença que acomete as hemácias do animal), que podem acarretar ate perda de cabeças de gado. "Para nós essa inovação biológica tem se mostrado eficiente e uma grande vantagem, não faz mal à carne e acaba com o uso ineficaz de quatro, cinco produtos químicos para conseguir reduzir os carrapatos, cada vez mais resistentes. Se o produtor se adapta e consegue estabelecer uma rotina de uso, pode ser a solução ideal para esse problema", comenta.

Essa resistência das pragas aos pesticidas vem sendo relatada por produtores do Estado, dedicados à criação de raças europeias, como Angus e Hereford, mais suscetíveis à infestação das espécies de carrapatos brasileiros. Segundo estudo da Fundação de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul (Fepagro), a ação dos carrapatos tem provocado perda anual de 1,7 milhão de toneladas de carne bovina para todo o mercado nacional, o equivalente a US$ 2,78 bilhões. E foi pensando em atender essa demanda, que a Decoy tem focado sua atenção em apresentar soluções aos produtores gaúchos, como é o caso do Decoy Bovinos.

“A presença dessas pragas são tão danosas à região que vem transformando a tradição genética da pecuária gaúcha. Por conta desse cenário, elegemos o Rio Grande do Sul como prioridade na nossa atuação no Brasil. Queremos reconquistar o terreno da pecuária gaúcha em que o parasita se alastrou. Precisamos levar o desenvolvimento tecnológico para a região que mais sofre com o problema e o controle biológico é uma alternativa valiosa, especialmente para o cenário de resistência ao controle convencional”, explica Lucas von Zuben, CEO da empresa.

Segundo ele, a empresa tem como meta para os próximos anos ajudar os produtores do Rio Grande do Sul a vencer a batalha contra pragas cada vez mais fortes e resistentes aos produtos químicos disponíveis no mercado. Nesse sentido, além de lançar o produto com exclusividade em solo gaúcho, deslocou parte de sua equipe ao Estado, para acompanhar e atender os pecuaristas de perto.

“Acreditamos que o controle biológico é uma nova fronteira tecnológica e vai substituir as soluções químicas. Temos dois fatores principais na base dessa transformação: por um lado o esgotamento das soluções químicas convencionais na eficiência do controle de pragas, como ocorre no Rio Grande do Sul, e, por outro lado, a crescente demanda do mercado, que estimula a produção de alimentos mais saudáveis, tendo a expansão do mercado de produtos orgânicos como prova dessa demanda”, complementa Zuben.