Lideranças gaúchas pressionam presidente da Câmara e relator do Orçamento por medidas para amenizar os prejuízos da seca

Em audiência com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na manhã desta quarta-feira (6) em Brasília, junto com o deputado Heitor Schuch (PSB/RS) e o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, o presidente da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa, deputado Elton Weber (PSB) cobrou urgência na votação do PLN 01, projeto que autoriza R$ 1,68 bilhão para o atual e o próximo Plano Safra.

O deputado acompanha a agenda da agricultura familiar gaúcha em Brasília. Pela manhã, a comitiva esteve ainda com o relator do Orçamento, deputado Hugo Leal, reforçando a necessidade de liberação de R$ 1,2 bilhão para estender o auxílio para as operações efetuadas entre 1º de janeiro de 2022 até o dia da entrada em vigor do decreto que garantiu desconto no Pronaf (1º de abril), assim como as realizadas a partir de 1º agosto deste ano até 31 de dezembro.

As lideranças saíram confiantes dos encontros. ‘Na semana passada, durante o protesto por socorro para o campo em Porto Alegre, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, deu a sua palavra que a votação ocorreria nesta semana”, lembrou Weber. ‘Não sabemos mais a quem apelar. As medidas estão vindo à conta-gotas. Semana passada, com o protesto da Fetag no Estado, saiu o rebate no Pronaf, agora falta a votação do PLN pelo Congresso Nacional, prometida para esta semana, e medidas de amparo aos muitos agricultores que não foram contemplados no decreto”, destacou Schuch.

O presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, avaliou que as reuniões foram positivas. “Os deputados prometeram que vão se empenhar para dar andamento aos pedidos e darão respostas em breve”.