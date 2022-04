Exportação de carne de frango registra o melhor março da história em volume e receita

A avicultura gaúcha exportadora teve seu melhor de março da história, tanto em volume quanto em receita. Durante o mês foram embarcadas 384.969 toneladas de carne de frango in natura para o exterior, o que resultou em um valor recorde de US$701,5, pela primeira vez ultrapassando a barreira dos US$ 700 milhões e deixando para trás os US$685 milhões registrados em julho de 2015. Na conversão para a moeda brasileira o aumento ficou perto de 12%.

Completado o primeiro trimestre do ano, o volume já exportado registra aumento de 8,6% sobre o mesmo trimestre de 2021. Mas como o preço médio do período experimentou aumento superior a 19%, a receita acumulada em três meses registra aumento anual próximo de 30%.

O preço médio permaneceu em recuperação em março, registrando aumento de 5,5% em relação ao mês anterior e de 21,6% em relação a março de 2021. Da combinação de aumento de preço com o aumento de volume, resultou uma receita perto de 20% maior que a de fevereiro passado e cerca de 28% superior à de um ano atrás.

Em volumes, o excelente resultado representa aumentos de 13% sobre o mês anterior e de 5% sobre março de 2021, e corresponde ao maior volume embarcado nos últimos seis meses.

Mesmo sendo um feito expressivo, contrariando as expectativas de que os embarques de carne de frango chegassem às 400 mil toneladas. A expectativa do setor para um volume maior residia no fato de, na terceira semana de março, os embarques médios do produto in natura terem superado as 21 mil toneladas/dia, resultado que fazia com que a média dos 13 primeiros dias úteis de março ficasse em, praticamente, 20 mil toneladas/dia. O assinalado em 22 dias úteis, portanto, girava em torno das 440 mil toneladas mensais.

Porém, nos últimos oito dias úteis do mês os embarques sofreram sensível refluxo, não chegando às 14 mil toneladas/dia. Ou seja, recuaram 34% em relação à média diária da terceira semana e, com isso, a média diária mensal ficou em 17.499 toneladas/dia. Daí o total de 384.969 toneladas.