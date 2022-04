Safra de feijão deve ser a menor em 36 anos no Rio Grande do Sul

A colheita da 1ª safra do feijão foi encerrada nas regiões que realizam dois cultivos subsequentes no Rio Grande do Sul, enquanto na região de Caxias do Sul, que detém a maior área de cultivo, a colheita aproxima-se de 50%. Os agricultores, porém, vão produzir menos neste ano.

Com a forte estiagem que atingiu o Estado neste verão causando queda na produtividade e a diminuição da área plantada, a expectativa da Emater é de que a produção, prevista em 39,6 mil toneladas, seja 36% menor do que a estimativa inicial. Somados às 30,6 mil toneladas que devem ser colhidas na segunda safra, a produção gaúcha deve finalizar em 70,2 mil toneladas no total.

Esta seria a menor produção de feijão no Rio Grande do Sul em 36 anos - o segundo pior desempenho da história registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cuja série histórica iniciou em 1970. Somente no verão de 1986, quando a safra teve produção de 60,6 mil toneladas, o resultado foi pior.

O feijão está, aos poucos, saindo dos campos gaúchos. Nos últimos 23 anos a área plantada do grão caiu para um quarto do que era, passando de 202,5 mil hectares plantados em 1999 para 52,2 mil hectares em 2022. A última vez que a área plantada ultrapassou os 100 mil hectares foi em 2010 e a última vez que a produção ultrapassou as 100 mil toneladas foi em 2014.

O recuo do feijão no Rio Grande do Sul ocorre na mesma proporção em que a soja passa a ganhar cada vez mais espaço no campo gaúcho. “As curvas de área de soja e da área de feijão foram inversas ao longo dos anos”, define Elder Dal Pra, coordenador de culturas e defesa sanitária vegetal da Emater-RS.

“Boa parte do feijão cultivado décadas atrás estava concentrado em pequenas propriedades familiares. A falta de mão-de-obra, e muitas vezes o êxodo dos jovens, faz com que os agricultores busquem cultivos que exigem menos mão de obra, um cultivo mais mecanizável. A entrada da soja foi fundamental”, explica ele.

Passa justamente pelo avanço tecnológico no campo essa escolha pela troca de culturas nas propriedades. A soja possibilita maior automatização nas lavouras e, consequentemente, a contratação de menos funcionários.

“A soja tem rentabilidade similar, e até inferior ao feijão, mas praticamente não precisa de mão-de- obra. Quando se cultiva feijão nas pequenas propriedades, a colheita é realizada essencialmente de forma manual”, explica Dal Pra.

Há duas preocupações em relação à diminuição do cultivo de feijão no Estado. A primeira é relacionada à insegurança alimentar no campo - o feijão é um importante item da cesta básica. Muitos agricultores, contudo, cultivam a leguminosa em menor escala para subsistência. Quem não realiza o cultivo também não precisa se preocupar com a falta do produtor nos mercados, visto que o Rio Grande do Sul é um estado importador na cultura.

Outra, está relacionada à própria qualidade dos solos das lavouras. “De fato, é sim importante em um sistema de plantio com rotação de culturas utilizar leguminosas dos mais diversos tipos. Mas o que o que manda lá no agricultor é o que ele vai receber, o valor”, afirma Dal Pra.

De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater, o valor médio da saca de 60 quilos do feijão decresceu de R$ 299,23 para R$ 287,50. Em relação à semana anterior, representa uma redução de 3,92%.

Nos municípios dos Campos de Cima da Serra, a colheita será iniciada em breve. Na região de Pelotas, ainda restam pequenos cultivos a colher, com o plantio bastante escalonado, localizados nos municípios de Amaral Ferrador, Herval, Pedras Altas, Morro Redondo, Turuçu, Tavares e São José do Norte, destinados para o autoconsumo e para o comércio do excedente nos mercados locais.

O feijão de 2ª safra foi todo implantado e apresentou germinação uniforme. Predominam as fases de desenvolvimento vegetativo e floração, com pequena área já colhida. As condições do tempo têm sido adequadas para a cultura. Contudo, com as recentes quedas de temperaturas, especialmente noturnas, e a alta umidade do ar, aumentam os riscos, e são necessários cuidados preventivos com a disseminação de doenças foliares, com destaque para a antracnose, que se não combatida pode causar perda total na produção.