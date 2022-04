Safra do pinhão inicia em 15 de abril no RS

Dia 15 de abril inicia a safra de pinhão de 2022, cuja previsão, segundo o extensionista da Emater/RS-Ascar, Antonio Borba, é de manter o baixo volume de produção dos anos anteriores, o que deve encarecer o produto no mercado e nas feiras de produtores onde é comercializado.

O início da safra tem data marcada no calendário desde 1976, quando o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), atual Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), lançou a Portaria Normativa nº 20, que protege a araucária, árvore nativa do Bioma da Mata Atlântica, da exploração predatória, pois é uma espécie ameaçada de extinção.

A data é definida de acordo com a necessidade de desenvolvimento da semente da araucária (o pinhão), que só a partir da metade de abril, em média, atinge o ponto de maturação completo. A coleta, transporte e comercialização precoces configuram crime ambiental, cujas sanções são apreensão do material e multa.

A produção de pinhão tem um comportamento oscilante, o que determina a qualidade e volume das safras. Normalmente, a araucária tem um ciclo de dois a três anos de boas produções e, depois, dois a três anos de produção decrescente, diz Borba. A expectativa de diminuição no volume de produção do pinhão tem a ver com diversos fatores, sendo os principais a forte estiagem, a diminuição da área de distribuição da araucária e a possível sobre-exploração do pinhão, complementa.

Em 2020, o preço do quilo do pinhão chegou a R$ 18,00 no varejo, porém, dada a melhora na produção, diminuiu para R$ 12,00 em 2021. Para 2022, a expectativa é que os preços se mantenham no mesmo patamar do ano passado, caso se consolide a safra esperada.

Uma importante pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) junto à Universidade Federal do Paraná (UFPR) desenvolveu uma tecnologia de cultivo de pomares de araucária, implantados por meio de enxertia. O objetivo é obter a produção em menos tempo, chegando a diminuir em até metade do tempo de produção normal. Também, são plantas menores, de dez a 12 metros, enquanto a normal tem 20 a 25 metros de altura.

No RS, há uma política pública estadual para a conservação da biodiversidade e, por consequência, da araucária, que é a Certificação Ambiental Agroflorestal e Extrativista da Flora Nativa, procedimento desenvolvido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A certificação dessas áreas permite que se tenha um plano de manejo para coleta e, inclusive, tratos culturais, como poda e desbaste de plantas concorrentes das espécies de interesse, salienta Borba. Desse modo, garante-se o duplo papel da araucária, o de conservação da natureza e, também, uma alternativa de renda para os produtores, conclui.