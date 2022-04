Colheita de grãos de verão avança no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registra o avanço da colheita de todos os grãos da safra de verão. No caso da soja, a colheita atinge 19% da área cultivada. As lavouras com perdas extremas não foram colhidas, mas destinadas a pastejo ou à produção de feno para alimentação animal. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), nesta quinta-feira, persistiram os problemas associados à má uniformidade na maturação, devido à coexistência de plantas secas e outras verdes, estas contendo legumes secos e também verdes.

A produtividade obtida com a colheita da soja ainda é muito baixa, condicionada pela intensidade da estiagem. Contudo, há uma tendência desta se elevar à medida que a operação incluir cultivares mais tardias ou lavouras estabelecidas a partir de dezembro. As lavouras em enchimento de grãos totalizam 31% e, em maturação, 45% do cultivo. Produtores aguardam que a ocorrência de chuvas não prejudique o final da safra, já alterada pela estiagem.

A colheita das lavouras de milho avança de forma lenta e atinge 75% da área cultivada. As lavouras em maturação totalizam 14%. O milho semeado em safrinha representa 11% e têm desenvolvimento satisfatório, uma vez que a umidade nos solos, as temperaturas amenas e a luminosidade característica do outono proporcionam condições ideais para a cultura manter o potencial produtivo.

No arroz, a colheita avançou de forma significativa e alcançou 53% da área cultivada no Estado, estando em maturação 39% das lavouras gaúchas. A produtividade permanece próxima à inicialmente estimada, com algumas particularidades regionais, provocadas pela maior ou menor disponibilidade hídrica para a irrigação e pela incidência de temperaturas inadequadas em fases reprodutivas.