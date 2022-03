Disputas eletrônicas para execução de poços e cisternas são concluídas pela Seapdr

As duas disputas eletrônicas referentes à perfuração de 479 poços artesianos e instalação de 500 cisternas, iniciadas na quarta-feira pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), foram concluídas com êxito nesta quinta-feira. O processo de contratação emergencial envolveu um valor de R$ 114,8 milhões, no âmbito do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural.

Ao final do certame, procedida a análise e julgamento das propostas recebidas e das condições de habilitação das empresas licitantes, as disputas resultaram em uma redução acumulativa de R$ 7.770.776,15 em relação ao valor de referência. A quantia economizada permitirá a contratação de, no mínimo, mais 40 poços.

A Seapdr informa que, ao longo da próxima semana, depois de finalizado o exame da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), serão formalizados os contratos e emitidas as ordens de início para a execução dos serviços.

Todo o processo ocorreu por meio de contratação emergencial, por dispensa de licitação, no âmbito administrativo da Seapdr, em face da emergencialidade imposta pelo quadro de estiagem no Rio Grande do Sul, com respaldo jurídico da PGE.