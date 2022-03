Custos de produção registram queda em fevereiro, diz Farsul

Pelo segundo mês consecutivo, o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) apresenta queda. Em fevereiro, a redução foi de 0,50% alinhado com a sazonalidade. O grupo com maior retração foi Fertilizantes que teve redução dos preços internacionais. Apesar da contração no último mês, o acumulado em 12 meses atingiu alta de 40,11%, bem superior ao IPCA do período que ficou em 10,54%. Os dados foram divulgados pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

O resultado de alta no acumulado dos custos ocorreu, principalmente, devido a escassez de insumos agrícolas que tem grande peso no custo operacional total. Para o próximo relatório, que será divulgado em abril, é provável que o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia esteja presente no preço dos fertilizantes.

Já o Índice de Inflação dos Preços Recebidos (IIPR) mantém tendência de alta. Em fevereiro a elevação foi de 8,76% em relação a janeiro. O aumento é reflexo de redução de oferta em razão da seca que atinge o Rio Grande do Sul. No acumulado em 12 meses, o crescimento foi de 13,16%, ligeiramente acima do IPCA Alimentos que ficou em 9,12%.