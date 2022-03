Baixo preço de carne suína causa prejuízo a criadores

Diversos fatores fazem a cadeia da produção de carne suína no Rio Grande do Sul sofrer com altos custos e preços baixos. O criador gaúcho, hoje, abate mais porcos do que o consumidor interno e externo consegue absorver. Isso faz o preço pago aos criadores cair, e muitos já operam no vermelho.

Apenas na última semana, o preço pago pelo quilo de suíno vivo vendido por criadores independentes para frigoríficos caiu 16 centavos, passando de R$5,74 para R$ 5,58. Há um ano, este valor já foi de R$ 6,30. “Para trabalhar só no zero a zero (sem lucro e sem prejuízo), o produtor tinha que vender por R$ 7,80, R$ 8,00 o quilo, o que é mais ou menos o custo de produção hoje. O mercado interno não está pagando o que precisaria pagar para remunerar o produtor o suficiente para fechar a conta”, afirma o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdecir Folador.

O mercado externo também não ajuda. Mesmo que, em todo País, as exportações brasileiras de carne suína tenham totalizado 146,1 mil toneladas no primeiro bimestre de 2022, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) - volume 1,3% superior ao obtido no mesmo período do ano passado. O mesmo não ocorre no valor. A receita acumulada nos dois primeiros meses do ano apresentou queda de 7,2% em relação ao mesmo período de 2021, chegando a US$ 308,2 milhões, ante US$ 332,2 milhões.

Alguns fatores explicam essa situação. Primeiro, o dólar está mais desvalorizado após o início da Guerra na Ucrânia, o que faz o valor obtido no comércio internacional cair consideravelmente. Em segundo, a China, principal compradora da carne suína brasileira, vinha aumentando os volumes importados do País entre a segunda metade de 2019 e 2021. Este mercado ascendente fez aumentar a produção da suinocultura, quando o gigante asiático, agora, passa a comprar menos.

“A indústria não consegue pagar mais aos criadores porque o preço cai no mercado internacional, e quem comprava no exterior está pagando menos, além do dólar mais baixo. Com a China parando de comprar, aumenta a oferta, o que faz cair o preço”, explica o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Outro problema que viaja do conflito no Leste Europeu para o Brasil é que a Rússia também tem uma parcela significativa no consumo da proteína suína nacional. “Sem dúvida a guerra está, de alguma forma, prejudicando o setor. Havia acordo que esse ano a Rússia importaria uma cota de 100 mil toneladas de carne suína do Brasil. Quando se iniciaram embarques e negociações, começou a guerra. Isso também é outro fator que vai atrasar a recuperação da suinocultura no mercado de uma maneira geral”, analisa Folador.

Esta recuperação só deve ocorrer a partir da segunda metade de 2022, quando é esperado que os criadores segurem a produção para gerar menor oferta e, assim, elevar preços. Hoje, a oferta é maior do que a demanda.

“A produção será reduzida. Principalmente no segundo semestre, a gente vai sentir o reflexo dessa diminuição de produção. Aqui no Estado, a estimativa é de que haja em torno de 380 mil suínos a menos ofertados aos frigoríficos. Possivelmente deverá ocorrer uma valorização do suíno vivo que sobrar do produtor que passar por essa crise”, prevê o presidente da Acsurs.

Para o presidente da ABPA, outra questão que pode ajudar é uma possível redução nos custos de produção, a depender do resultado da safrinha do milho. Com a estiagem, e a perda de grande parte da produção de grãos de verão no Estado, principalmente milho e soja, os custos para a alimentação animal dispararam. “O que atrapalha realmente é o custo de produção, tanto para a indústria como para o próprio produtor independente”, enfatizou Santin.