Colheita do arroz avança para 45% da área plantada no RS

Na última semana, o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) sobre a evolução da colheita no Estado aponta para 439.087 hectares colhidos, o que representa 45,87% da área total semeada (957.185 hectares). A produtividade média da safra 2021/2022 está em 8.476 quilos por hectares no Rio Grande do Sul.

Duas regiões arrozeiras já ultrapassaram os 50% de área colhida. A Fronteira Oeste é a mais adiantada, com 180.795 hectares, o que representa 63,51% da área total semeada. E a Planície Costeira Externa registra até o momento 57.734 hectares (53,94%).

Do total semeado na Fronteira Oeste, a área perdida por falta de água está estimada em 32.500 ha. As cidades mais afetadas são Maçambará, Itaqui, Uruguaiana, Alegrete e São Borja.

Na Região Central, 3.850 hectares foram perdidos com a estiagem, principalmente nos municípios dos Núcleos do Irga de Cachoeira do Sul, São Sepé, Candelária, Agudo e Restinga Seca.

A região da Campanha contabiliza 2.300 hectares de lavoura de arroz perdidas devido ao prolongado período de estiagem. As cidades mais afetadas da regional são Cacequi, Santana do Livramento e São Gabriel. Os demais municípios tiveram perdas inferiores a 2% da área semeada.