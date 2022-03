Produtividade da soja deve cair 55%, informa Emater

A colheita da soja no Rio Grande do Sul avançou para 14% das áreas cultivadas, destaca o Informativo Conjuntural da Emater-RS divulgado nesta quinta-feira (24). A estimativa de produtividade gaúchas é de 1.460 kg/ha, representando decréscimo de 55% da expectativa inicial de produção.

De acordo com a Emater-RS, nas regiões Oeste e Norte do Estado, onde a produtividade permanece muito baixa, houve crescimento das solicitações de cobertura de seguros privados e de Proagro. Em São Borja, por exemplo, cerca de 90% das perícias de Proagro atestam a perda total nas lavouras, mas lavouras com cultivares de ciclo longo ou plantadas tardiamente têm potencial produtivo satisfatório.

A colheita do milho evoluiu pouco na última semana no Estado, avançando de 68% para 72% das lavouras. Segundo a Emater-RS, esse lento avanço é explicado por dois fatores. O primeiro é que a colheita foi praticamente finalizada em lavouras implantadas no início do período recomendado e as lavouras implantadas após o retorno das chuvas estão em fases anteriores a maturação. Já o segundo fator é a preferência de realizar a operação em culturas de soja ou arroz, com lavouras de milho maduras, esperando, a campo, a retomada da operação. A produtividade média estimada se aproxima de 3.500 kg/ha, representando quebra de aproximadamente 55% da expectativa inicial de produção. Em relação ao milho destinado para silagem, a colheita evoluiu para 67% da área cultivada no Estado. A produtividade alcançada é 53% inferior à estimada inicialmente, rendendo cerca de 20 t/ha de massa verde ensilada.

No arroz, a colheita alcançou 36% dos cultivos. A produtividade média estimada no Estado é de 7.800 kg/ha, com pequena redução da previsão inicial, decorrente das condições de estiagem e do calor excessivo durante o ciclo da cultura. A operação de colheita dos plantios deverá ser acelerada, ainda mais, nas próximas semanas, pois aproxima-se rapidamente do fim do ciclo do cereal, com 47% das lavouras em maturação.

Estima-se que 85% da primeira safra de feijão tenha sido colhida. A produtividade estimada atualmente é cerca de 1.100 kg/ha, representando redução de 34% na produção planejada. As lavouras remanescentes são mais concentradas na Serra Gaúcha e Nordeste do Estado, onde o índice de colheita ainda não alcança 50%.