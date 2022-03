Expoagro inicia com maior número de expositores da história

A Expoagro Afubra finaliza preparativos para receber o público a partir desta quarta-feira (23) em Rio Pardo. Será o reencontro do público com a principal feira da agricultura familiar no Rio Grande do Sul após dois anos sem acontecer em função da pandemia.

A retomada é cheia de expectativa. Serão 470 expositores durante quatro dias de Expoagro - o maior número de feirantes na exposição mais longa da história do evento promovido pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). A expectativa, com este dia a mais, que será no sábado, é de que haja também um recorde de público.

"Temos a expectativa de ser maior público, em função de que estamos fazendo pela primeira vez em quatro dias. O quarto dia será no sábado, oportunizando para que as pessoas da cidade possam vir. Elas nos pedem há anos. O foco da feira é o produtor, e é importante que o seu trabalho seja prestigiado. A atividade produtiva agropecuária tem um papel importante no Estado e no país”, disse o coordenador geral da Expoagro, Marco Antonio Dornelles.

Nesta terça-feira (22), os últimos detalhes estavam sendo preparados no parque de exposições situado no Rincão Del Rey, no município de Rio Pardo. As agroindústrias chegando, assim como os animais, que eram recebidos pela inspetoria veterinária.

"A feira terá diversas atrações, como o fórum da diversificação, a exposição dos animais, o estande da Emater… e nosso diferencial serão os espaços de inovação no agro, que faz parte do espaço cultural, que trabalhamos a educação dos filhos de produtores voltados ao meio ambiente”, afirmou Dornelles, destacando a inovação como um dos pilares da feira, principalmente após as transformações digitais no campo impulsionadas pela pandemia. “A pandemia impõe fortes transformações e mudanças. Vamos ter dinâmicas, startups, intercâmbio de inovação no agro através das universidades e cases de produtores que inovaram nas suas propriedades”, relatou.

A região de Rio Pardo tem uma grande produção fumageira, mas é característica da agricultura familiar gaúcha a diversificação das culturas cultivadas e produzidas nas pequenas propriedades. Mesmo o produtor que tem como carro chefe o tabaco muitas vezes também acaba plantando milho ou criando suínos e vacas leiteiras, seja para subsistência, seja para complementar as vendas.

A expectativa também é boa para os negócios, mesmo com a alta nos insumos - que já vinha crescente e foi acentuada a partir da guerra envolvendo Rússia, Ucrânia e Otan - e da estiagem que afeta a rentabilidade dos produtores.

“É difícil precisar os números, mas esperamos bons resultados. Tivemos mudanças grandes, insumos vindo com preços altos com o conflito no Leste Europeu, a estiagem que reduz a produção… mas o produtor não para, já está se preparando para a próxima safra”, avalia Dornelles.

Após dois anos sem ser realizada por conta da pandemia de Covid-19, a Expoagro retorna já dispensando o uso obrigatório de máscaras durante a feira e da apresentação da carteira de vacinação. A coordenação justifica que serão seguidas as medidas anunciadas pela Prefeitura Municipal de Rio Pardo na última sexta-feira (18). Segundo as normas homologadas pelo prefeito Edivilson Meurer Brum (MDB),”fica facultativa a utilização de máscara de proteção individual cobrindo boca e nariz para circulação ou permanência em vias públicas, espaços públicos e/ou privados ao ar livre e/ou em ambientes fechados, sejam eles públicos ou privados.”

A Expoagro ocorre entre 23 e 26 de março. A solenidade de abertura da 20ª edição da feira realizada pela Afubra acontece a partir das 9 horas desta quarta no palco principal do espaço de inovação do agro, junto ao pórtico de entrada. As boas-vindas aos convidados e visitantes serão conduzidas pelo presidente da Afubra, Benício Albano Werner. A cerimônia contará com a presença do vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), da secretária estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Silvana Covatti (PP), de senadores, de deputados federais e estaduais e demais autoridades e lideranças ligadas ao meio rural.