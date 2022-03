Pecuária leiteira tem novos valores de indenização

Os valores de indenização do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS para a pecuária leiteira foram atualizados. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na desta segunda-feira (21), os conselheiros aprovaram o reajuste, de 14,65% para a tabela. O percentual aplicado leva em consideração os valores de UPF (unidade padrão fiscal) majorados em 2021 e 2022.

A tabela é utilizada para a indenização de vacas, novilhas, machos inteiros ou castrados e de tração, com suas funções em estabelecimento vinculado a produção leiteira. Os machos com idade superior a 24 meses, que apresentem resultado positivo, serão indenizados no valor de R$ 1,5 mil, independentemente de raça ou valor genético.

Para receber a indenização, o produtor precisa estar em dia com as contribuições ao fundo e ter realizado o saneamento dos animais dentro do estabelecido pelo PNCEBT - Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose.

Também foi aprovado na assembleia o pagamento de R$ 1,1 milhão em indenizações referentes a 732 bovinos leiteiros.