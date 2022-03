Secretaria da Agricultura promove seminário sobre tuberculose

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), por meio do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (IPVDF/DDPA), promoverá, quinta-feira (24), às 19h, o Segundo Seminário Gaúcho de Tuberculose. A data celebra o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde. A finalidade é aumentar a conscientização sobre as consequências da doença e intensificar os esforços para acabar com a epidemia global. O evento on-line é aberto ao público em geral e pode ser acessado no Youtube do IPVDF (https://www.youtube.com/channel/UCbjYvtJymcm6AFFQrdxNqtQ).

Segundo as pesquisadoras Angélica Cavalheiro Bertagnolli, Cristine Cerva e Fabiana Mayer, a ideia é oportunizar a reflexão e a troca de experiências sobre esse tema que causa impactos negativos na saúde humana e animal.

O encontro contará com palestras da gestora do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Janice Elena Ioris Bardal, que abordará “Situação atual do controle da tuberculose bovina no Brasil”; e da professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, coordenadora do Laboratório de Pesquisa Aplicada a Micobactérias e do Laboratório de Biossegurança de Nível 3 do Departamento de Microbiologia, Ana Márcia de Sá Guimarães, que falará sobre “O papel da vigilância genômica no controle da tuberculose bovina”.