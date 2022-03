Colheita do arroz alcança 33% das lavouras no RS

O Instituto Rio Grandense do Arroz divulgou nesta sexta-feira (18) a segunda parcial sobre a evolução da colheita do arroz da safra 2021/2022. O novo levantamento revela que a produtividade média no Estado está em 8.413 quilos por hectare. São 321.528 hectares colhidos no momento, o que representa 33,59% da área total semeada no RS (957.185 ha).

A Fronteira Oeste (FO) segue como a mais adiantada entre as seis regiões arrozeiras, com 153.864 hectares colhidos (54,05%). A Planície Costeira Externa vem a seguir, com 47.421 ha (44,31%). Já a Zona Sul registra a maior produtividade das regionais, com 8.928 quilos por hectare.

“Por enquanto, a média de produtividade da safra 2021/2022 no Estado é semelhante à da mesma época do ano passado. O destaque negativo é a produtividade da Fronteira Oeste, que foi a região orizícola mais afetada pela estiagem. Nesta mesma época do ano passado, a FO registrava 9.129 quilos por hectare, enquanto nesta safra está em 8.013 kg/ha”, acrescenta a diretora técnica do instituto, Flávia Tomita.