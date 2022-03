Assembleia rejeita redução de taxas do Fundovinos

A Assembleia Legislativa votou nesta terça-feira (15) o Projeto de Lei (PL) nº 72/2017, que institui diversas alterações no Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos). A Bancada do partido Novo protocolou emenda à proposta para reduzir as taxas que são cobradas para o produtor rural pelo fundo. No entanto, o texto não foi apreciado, em função de um requerimento de preferência da bancada do PT.

O líder da bancada do Novo na Assembleia, Giuseppe Riesgo, lamentou a decisão do plenário, que não debateu acerca da emenda. Conforme o parlamentar, a medida certamente iria contribuir para a pecuária gaúcha.

Durante a sessão plenária, o líder do do partido, Fábio Ostermann, manifestou que a intenção era fomentar a competitividade do setor. “Além de ser uma demanda antiga, essa redução tinha o objetivo de diminuir o ônus sobre o setor de ovinocultura e fortalecer um dos objetivos específicos do fundo, que é o de promover o desenvolvimento e a competitividade da cadeia produtiva”, ponderou o deputado.

A proposta buscava diminuir o valor cobrado da produção de lã bruta ovina, por quilo (de R$ 0,37 para R$ 0,07) e da taxa do ovino, por unidade (de R$ 8,10 para R$ 3,27).