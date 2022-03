CCJ da Assembleia Legislativa aprova PL que classifica o tabaco

Com pedido de preferência, o parecer favorável da deputada Juliana Brizola (PDT) ao PL 204/2015, proposto pelo deputado Zé Nunes (PT) e outros quatro parlamentares, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores no âmbito do Rio Grande do Sul, foi aprovado por 7 votos favoráveis e 4 contrários.

O texto obriga as empresas que comercializam e/ou industrializam tabaco em todo o território gaúcho a realizar a classificação da folha do tabaco nas propriedades dos agricultores que o produzem no ato da aquisição.

A classificação do tabaco é a análise técnica que organiza a produção em classes de acordo com a qualidade, realizada a partir de parâmetros estabelecidos por órgão competente com a finalidade de determinar o preço pago ao produtor. Para dirimir divergências quanto à classificação do tabaco, poderá haver arbitragem de terceiros, indicado por consenso entre as partes, segundo o projeto proposto.

"Entendemos que o projeto é viável, sim, diferentemente de outros projetos que tramitavam na Assembleia Legislativa, que incluíam a compra na propriedade. Este fala em classificação do tabaco na propriedade do produtor, que não exige investimentos e nem acompanhamento de órgão classificador porque, afinal, a empresa e o produtor irão acordar, na propriedade, as classes a serem comercializadas", afirma o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Albano Werner.