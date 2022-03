Marfrig abre 14 vagas de emprego em frigorífico gaúcho

A Marfrig abriu 14 novas vagas de emprego para trabalhar na sua unidade em Alegrete, no Rio Grande do Sul. A empresa, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores no segmento de carne bovina do mundo, oferece oportunidades para as funções de mecânico industrial, auxiliar de cozinha, auxiliar operacional e analista de administração de pessoal.

Os interessados devem entregar currículo na portaria da unidade até o dia 18 de março, no horário das 14h. O endereço exato do local é na Estrada Alegrete Itaqui, Km 07, S/N – Capivari. Após essa data, o departamento pessoal da Marfrig entrará em contato com os candidatos selecionados para a realização de entrevistas. Os aprovados terão como benefícios uso de restaurante interno, auxílio fretado, vale alimentação e seguro de vida, entre outros.

A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e produção de hambúrguer no mundo, com receita líquida de R$ 85,4 bilhões em 2021 e capacidade diária de abate superior a 28.000 bovinos, bem como capacidade de produção de 222.000 toneladas de hambúrgueres por ano. A empresa emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 31 unidades produtivas, e processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne e couro para os mercados doméstico e internacional.