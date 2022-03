VBP pode chegar a R$ 1,208 trilhão em 2022

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) para 2022 está estimado em R$ 1,208 trilhão, superior em 3,1% em relação a 2021 (R$ 1,172 trilhão). De acordo com a Secretaria de Política Agrícola do Mapa, as lavouras tiveram alta de 8,8% e a pecuária, retração de -9,1%.

A soja representa 40,7% do VBP das lavouras, porém abaixo do resultado obtido em 2021, que foi de 47,4%. Outros produtos com bom desempenho são: algodão, café, cana-de-açúcar e milho, também com recordes no valor da produção deste ano.

“Banana, feijão, laranja, mandioca e batata destacam-se como os que tiveram melhor desempenho entre os produtos analisados. O fator mais relevante no comportamento das lavouras vem sendo os preços agrícolas, que pelo segundo ano mantem-se em níveis favoráveis aos produtores. Há um grupo pequeno de produtos formado por arroz, cacau e soja, que por razões de preços mais baixos ou quantidades produzidas menores, tem apresentado reduções do VBP. Entre esses, as maiores retrações são observadas em arroz, cacau, trigo e soja”, destaca a nota da secretaria.

Em relação à pecuária, carne bovina e de frango apresentam as maiores retrações.

Conforme a nota, os preços de fevereiro, usados para o cálculo do VBP, “estejam também incorporando parte das incertezas criadas pelo conflito na Ucrânia. De modo ainda preliminar, vale observar os possíveis efeitos da elevação ocorrida nos preços dos combustíveis neste mês de março, em decorrência da alta mundial do preço do petróleo”.

No entanto, o VBP não deve ser afetado, pois as atividades que compõem o indicador já foram quase totalmente finalizadas, por representarem a produção primária.