Conab estima queda de 36,1% na safra gaúcha de verão

Os produtores gaúchos devem colher cerca de 12 milhões de toneladas de grãos a menos nesta safra de verão em comparação com o ano passado, devido aos efeitos da estiagem. De acordo com o 6º Levantamento da Safra 2021/2022 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (10), a colheita das principais culturas de verão deve totalizar 21,44 milhões de toneladas, volume 36,1% menor do que as 33,54 milhões de toneladas registradas no ciclo 2020/2021.

As principais perdas devem ser verificadas na soja, cuja colheita está começando. A Conab estima uma produção de 11,23 milhões de toneladas no grão nesta safra 2021/2022, o que representa uma quebra de 46% em relação às 20,78 milhões de toneladas colhidas no ciclo 2020/2021. A produtividade esperada na cultura é de 1.767 quilos por hectare, 48,5% menor do que os 3.433 quilos por hectare da safra passada.

No milho, a perda esperada nesta safra é de 32%, com uma colheita estimada de 2,98 milhões de toneladas, contra 4,39 milhões de toneladas em 2020/2021. A produtividade esperada é de 3.621 quilos por hectare, uma redução de 33,9% em relação aos 5.476 quilos por hectare do ciclo anterior.

Já no arroz, a Conab estima uma produção de 7,15 milhões de toneladas, 13,6% menor que as 8,27 milhões de toneladas da última safra. A produtividade esperada da cultura é 7.474 quilos por hectare, 14,6% menor do que os 8.750 quilos por hectare do ciclo 2020/2021.