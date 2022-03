Camponesas ocupam Secretaria da Agricultura por ações contra efeitos da estiagem

No Dia Internacional da Mulher, mais de 200 camponesas se reuniram no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em Porto Alegre, para cobrar ações do governo gaúcho contra a estiagem. A ocupação começou na manhã desta terça-feira (8), com reivindicações relacionadas aos créditos emergenciais anunciados pelo Estado.

De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST-RS), o protesto é motivado pela falta de ação dos representantes após a reunião entre agricultores familiares, a secretária Silvana Covatti e o secretário Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, ocorrida em fevereiro.

"As nossas famílias ainda estão sofrendo com a estiagem. Por isso estamos aqui novamente. Nós precisamos de ajuda urgente, diante de tantos prejuízos causados pela seca", afirma Silvia Reis Marques, produtora e dirigente estadual do MST-RS.

As camponesas peticionam para a realização de uma audiência com o governador Eduardo Leite, que está em missão nos EUA até segunda-feira (14), para que os créditos emergenciais sejam implementados imediatamente através de decretos emergenciais.

"Precisamos avançar no número de famílias que serão atendidas. Nesse crédito emergencial, entendemos que precisa atender pelo menos 100 mil famílias no RS, em especial as que possuem mais dificuldades. E esse crédito, é necessário ampliar o subsídio para os agricultores que não se enquadram nos recursos a fundo perdido", aponta Cleonice Back, secretária adjunta da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul (CUT-RS) e diretora da Fetraf-RS.