Rio Grande do Sul deve produzir safra de 202 mil litros de azeite

O volume de azeite produzido no Rio Grande do Sul deve superar a última safra, segundo a projeção anunciada nesta sexta-feira (4) na 10ª Abertura da Colheita da Oliva. O evento aconteceu em Viamão no período da manhã, na presença do governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, autoridades do setor, produtores, fornecedores e convidados.

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, a olivicultura gaúcha deve somar 202 mil litros de azeite nesta safra. Fernandes ainda ressalta um crescimento anual de 30% no setor, com destaque para a atuação feminina no campo.

"É pela inclusão das mulheres na olivicultura. Hoje nós vemos o poder delas na política, na imprensa, na função de sommelières e, sobretudo, diretamente no campo", disse o presidente da entidade durante o evento.

Regulamento do Reconhecimento Ibraoliva Produto Premium RS Em complemento, o vice-governador destacou a atuação gaúcha na olivicultura - um setor que o Executivo considera em "franca expansão" no Estado. Em janeiro deste ano, foi publicado o, iniciativa que visa distinguir e valorizar os azeites de oliva extravirgem fabricados no Rio Grande do Sul.

"Nós somos o Estado brasileiro que mais produz a oliva no País. Somos responsáveis por cerca de 65% a 70% do mercado produtor de azeite de oliva no Brasil. Nós temos, no Rio Grande do Sul, os azeites mais premiados — não só do Brasil, mas de todo o mundo. Então, efetivamente, essa é uma cultura de extrema importância no cenário gaúcho", afirma o governador em exercício.

Lei nº124/2008 oliviturismo Outro ponto de destaque foi a expansão da Rota das Oliveiras, instituída pelapara promover ono Estado. Segundo o autor do texto, deputado Ernani Polo, o número de municípios gaúchos que compõem a rota subiu para 40.