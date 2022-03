Crédito na Expodireto deve ter alta demanda

O cenário que se apresenta para o agronegócio do Rio Grande do Sul em 2022 é desanimador com perdas bilionárias para os produtores rurais devido à falta de chuvas provocada pelo fenômeno climático La Niña. Diversos agricultores tiveram suas lavouras totalmente dizimadas pela estiagem e não conseguirão colher grãos na safra de verão. Esses têm a necessidade de contar com seguros agrícolas para sobreviver para as próximas temporadas e continuar produzindo em solo gaúcho.

No retorno da Expodireto Cotrijal, que começa nesta segunda-feira em Não-Me-Toque (RS), a área onde estarão as instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito, entre as ruas 8 e 7 do Parque de Exposições de Não-Me-Toque - logo ao lado da entrada principal e da Avenida Central, deve ser um dos locais mais procurados. Em recente entrevista ao Jornal do Comércio, o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, afirmou que, na safra 2022/2023, "a demanda por dinheiro será uma coisa nunca vista".

Assim, os bancos públicos do Estado se preparam para atender essa demanda que já é forte desde agora. Instituições como o Banrisul, o Badesul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vão marcar presença na feira. Bancos privados como Bradesco, Caixa, Paseti Seguros, Santander, Sicoob e Sicredi também estão com seus espaços garantidos no parque.

O Banrisul tem projeção de negociar R$ 300 milhões em recursos para novos investimentos. Seria o maior valor negociado pelo banco em uma Expodireto na história. O valor é 20% acima da meta estabelecida inicialmente pela instituição, mas o banco admite: "Por outro lado, o ano será de difícil desempenho para os produtores. Vai ter muita frustração de receita, o que compromete a capacidade de investimento", avalia o diretor de crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires.

O Banrisul observa a situação nas lavouras com preocupação. O que o banco tenta fazer para mitigar as perdas dos clientes é analisar situações caso a caso - afinal, é característica do verão gaúcho que as chuvas sejam espaçadas, dispersas, irregulares, causando impactos de diferentes proporções de fazenda para fazenda. "Nossas soluções são customizadas caso a caso. A orientação é olharmos para os casos com sensibilidade e encontrar a melhor solução possível para o agricultor. Tentamos customizar a solução dentro do tamanho do problema. No caso dos nossos clientes, 80% das operações são garantidas com seguro agrícola, que mitiga esse risco. A primeira coisa é fazer a comprovação das perdas e dar o encaminhamento com muita urgência", explica Pires.

Parceiro estratégico do agronegócio gaúcho, o BRDE participará da Expodireto disponibilizando R$ 150 milhões para novos financiamentos. Através do programa Meu Agro é BRDE, o banco disponibilizará crédito para projetos relacionados especialmente ao armazenamento de grãos, irrigação e inovação. Durante a Expodireto, inclusive, o banco assinará um novo contrato com a própria Cotrijal, cooperativa promotora da feira, no valor de R$ 50 milhões. O valor disponibilizado neste ano é superior às contratações realizadas na última edição da feira, há dois anos, quando o BRDE alcançou R$ 120 milhões em novos financiamentos.

Se houver uma demanda maior, explica o superintendente regional da instituição no Rio Grande do Sul, Maurício Mocelin, as propostas serão avaliadas mesmo após o evento. "O BRDE dispõe de um leque de macroprogramas de desenvolvimento que também atendem o setor, como é caso dos projetos de inovação", disse ele.

O Badesul participa da Expodireto desde 2006, sempre reservando recursos para serem liberados em negócios concretizados durante a feira. Para isso, com o objetivo de fomentar as transações em Não-Me-Toque, oferece condições especiais a novos clientes.

"Uma das condições é a dispensa de taxa de análise e acompanhamento para operação protocoladas durante a feira. Seria uma taxa de 0,8% do valor total do financiamento, com dispensa limitada a R$ 100 mil. Também temos condições de até 25% de desconto nessa taxa para operações que não são do agro, mas que sejam realizadas durante a feira", relata Jeanette Lontra, presidente do Badesul. Para ela, "o maior desafio no momento é buscar alternativas para ajudar as empresas. Provavelmente vamos ter muitos pedidos de renegociação de prazos. Esperamos que o governo tome medidas para que possamos ajudá-los nesse momento de necessidade".