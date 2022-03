Chuvas amenizam situação das lavouras de soja

As chuvas ocorridas entre na última semana de fevereiro repuseram parcialmente a umidade nos solos e beneficiaram as lavouras de soja no Rio Grande do Sul, especialmente as áreas em floração e formação de grãos, fases de alta demanda de água pela cultura. Segundo o Informativo Conjuntural da Emater-RS, nas localidades onde as precipitações foram em menor volume, as lavouras ainda continuaram apresentando queda de folhas, amarelecimento geral das plantas e baixo número de vagens e grãos.

De acordo com a Emater-RS, as lavouras em maturação representam 20% da área cultivada, e não apresentaram sinais de recuperação, além de mostrar perda na produtividade consolidada. As lavouras em final de maturação estão sendo dessecadas para uniformizar a umidade dos grãos, mas apesar da estratégia, apresentam vagens e grãos em diferentes tamanhos. Atualmente, a colheita da soja já alcançou 3% da área plantada, e a produtividade nesses cultivares precoces é muito baixa e variável, dependendo das condições do tempo e solos de implantação.

No milho, as precipitações ocorridas no Estado apresentaram reflexos positivos para as lavouras que estão em desenvolvimento vegetativo (4% do total plantado), floração (4%) e enchimento de grãos (15%). As em maturação alcançam 17% dos cultivos e foram pouco afetadas pela reposição de umidade, devido ao avançado estado fisiológico. A colheita foi realizada em 60% das áreas plantadas. Os resultados obtidos indicam uma redução de 53% na produtividade inicialmente estimada.

Em relação ao arroz, a ocorrência de chuvas, até em volumes elevados, nas regiões de maior produção do cereal, contribuiu para melhorar a disponibilidade de água para lavouras que demandam maior volume de irrigação, como as que estão entre as fases de desenvolvimento vegetativo a enchimento de grãos, que representam 44% do total.

Atualmente, 41% das lavouras de arroz estão em fase de maturação. A colheita alcançou 14% da área plantada no Estado, e a produtividade é variável, com cultivos dentro da expectativa e outros com perdas de até 18%.