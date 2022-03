10ª Abertura Oficial da Colheita das Olivas ocorre em Viamão

A Estância das Oliveiras, localizada em Viamão, receberá na próxima sexta-feira (4) a 10ª Abertura da Colheita da Oliva. A promoção é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e da Prefeitura Municipal de Viamão. A programação inicia a partir das 8h30, com estações técnicas e mostras de produtos da olivicultura, mas a solenidade de abertura ocorrerá às 10h30, com a presença do governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, autoridades do setor, produtores, fornecedores e convidados.

De acordo com o coordenador do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva), Paulo Lipp João, a Emater/RS-Ascar, a Seapdr e o Ibraoliva estão realizando um levantamento nos 497 municípios do Rio Grande do Sul para atualizar o número exato de olivicultores existentes. “Esse estudo deve ser concluído no final de maio. Mas, segundo dados de 2021, 191 produtores plantaram oliveiras em 6 mil hectares. E desses, 2.100 estavam em idade de colheita”, esclarece.

Lipp conta ainda que o setor já possui 15 indústrias de extração de azeite extravirgem e cerca de 50 marcas de produtores gaúchos. “E a maior parte da olivicultura está nas regiões da Campanha, da Serra do Sudeste e da Depressão Central”, complementa.

A Estância das Oliveiras foi escolhida para sediar o evento em razão de obter recentes reconhecimentos e premiações internacionais, além de contar com tecnologia de ponta em maquinário para a fabricação do produto. O azeite produzido em Viamão foi eleito o Melhor Azeite de Oliva Blend do Hemisfério Sul no Concurso Mundial de Azeites EVO iOOC Itália. “Esta será a primeira vez que, durante uma abertura oficial, os participantes poderão degustar o azeite fabricado com as azeitonas colhidas no mesmo dia, pois temos um Lagar em nossa propriedade, que é o local em que ocorre a transformação da azeitona em azeite de oliva”, destaca André Goelzer, sócio-diretor da Estância das Oliveiras, que está localizada a apenas 28km de Porto Alegre e conta com mais de 5.200 oliveiras plantadas.

Alguns dos pontos a serem explorados no evento será a estimativa, para este ano, de manutenção dos volumes de produção de azeite registrados na última safra, em torno de 200 mil litros de azeites extravirgens, segundo a Ibraoliva, e a qualidade da produção nacional de azeites. “Azeite de Oliva é um dos produtos mais adulterados no mundo, por isso é tão importante buscar marcas locais que são referências internacionais de qualidade. Os melhores azeites são aqueles que são consumidos logo após sua extração, o inverso de alguns vinhos, por exemplo”, ressalta André.