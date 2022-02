Entidades debatem programação da Fenasul Expoleite 2022

Em reunião realizada na sexta-feira, na sede da Farsul, em Porto Alegre (RS), os organizadores e apoiadores da Fenasul Expoleite debateram a programação do evento, que ocorrerá de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O objetivo foi reunir o que cada entidade vai levar para a feira em termos de atividades para o público no evento, que chega à 43ª edição da Expoleite e 16ª edição da Fenasul.

De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, o número de entidades presentes demonstrou o interesse em se fazer um evento de sucesso. “Fiquei muito animado com as diversas opções e atrações que teremos. Teremos o rodeio, a classificatória ao Freio de Ouro, as escolas agrícolas bem representadas, a Febrac interessada em trazer mais associações de raça com a presença certa do Mangalarga e do Árabe, a Farsul nos ajudando e a direção do Parque empenhada em fazer uma boa feira. Então, desta forma conseguimos fazer uma Fenasul Expoleite prestigiada”, destaca.

Participaram da reunião, além da Gadolando, representantes da Farsul, Febrac, Agptea, ABCCC, Federação Gaúcha de Laço, Simers, Secretaria da Agricultura e Prefeitura de Esteio. Outras entidades também estão sendo convidadas para integrar a programação.