10ª Abertura da Colheita da Oliva ocorre em Viamão

A Estância das Oliveiras, localizada em Viamão, receberá, dia 4 de março (sexta-feira), a 10ª Abertura da Colheita da Oliva. A promoção é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e da prefeitura do município.

A programação inicia a partir das 8h30min, com estações técnicas e mostras de produtos da olivicultura, mas a solenidade de abertura ocorrerá às 10h30min, com a presença de autoridades. PDe acordo com o coordenador do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva), Paulo Lipp João, a Emater/RS-Ascar, a Seapdr e o Ibraoliva estão realizando um levantamento nos 497 municípios do Rio Grande do Sul para atualizar o número exato de olivicultores existentes. O setor já possui 15 indústrias de extração de azeite extravirgem e cerca de 50 marcas de produtores gaúchos.