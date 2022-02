PIB gaúcho pode cair até 8% com estiagem

As principais forças políticas e agropecuárias do Rio Grande do Sul se reuniram virtualmente para unir forças e ideias contra as perdas econômicas e alimentícias por conta da estiagem que assola o Estado. Em pauta, uma estimativa arrasadora: o Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho deve recuar 8% em 2022. A previsão pessimista foi divulgada a partir de levantamento realizado pela equipe econômica da Farsul. Em recente entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, havia adiantado que a estimativa era de que o PIB do Estado seria negativo no ano.

"A estimativa inicial do PIB era de crescimento neste ano, mas infelizmente a expectativa é de que o PIB caia 8%. E nós estamos sendo conversadores. Talvez tenhamos que revisar mais para baixo essa previsão ao longo do ano", afirmou Da Luz durante o encontro conjunto entre a entidade que representa, a Fetag-RS, a FecoAgro-RS, o governador Eduardo Leite (PSDB), senadores, deputados estaduais, federais e prefeitos gaúchos.

Segundo a Fecoagro, o Rio Grande do Sul deve ter perdas de R$ 115,7 bilhões por conta da estiagem. Seriam perdidos R$ 31,8 bilhões na agropecuária, R$ 78 bilhões nos setores de indústria e serviços (transporte, varejo) e R$ 5,9 bilhões em impostos indiretos.

De acordo com o IBGE, dos 67 segmentos da economia brasileira, 63 são impactados pelo choque de falta de oferta de produtos causado pela estiagem. Ou seja, a seca impacta diretamente em 94% da economia. "Se engana quem pensa que a estiagem é um problema da agropecuária exclusivamente. Este choque vai reverberando nos demais setores da economia", explica Da Luz.

A perda, em grãos, deve ser de cerca de 14,44 milhões de toneladas - O suficiente para encher o armazenamento de todas as 31 cooperativas ligadas à Fecoagro 4,7 vezes. Se todos os grãos perdidos fossem colocados em caminhões de dois eixos com capacidade de 57 toneladas, seriam necessários 253,3 mil caminhões. Colocados em fila, traçariam um percurso de 5.269 quilômetros - o suficiente para ir de Porto Alegre ao Belém do Pará e depois voltar para São Paulo. "Isso é um crime contra a humanidade, com 2 bilhões de pessoas passando fome, e um crime contra a economia gaúcha. Não tem justificativa jurídica que justifique uma perda desse tamanho por nós não conseguirmos irrigar. Precisamos pensarmos na irresponsabilidade que estamos fazendo ao perder uma safra dessa", afirmou Da Luz.

Leite defendeu que o debate sobre a revisão de legislaçoes federais que regulam a reservação de água devem ser feitas agora. "Quando o clima está favorável, a tendência é acabarmos esquecendo de discutir essas questões. Ninguém quer crescer à custa de degradação ambiental, mas não pode haver simplesmente a negativa reservação de água", pleiteou o governador gaúcho.

A reunião, apesar de contar com diversas autoridades com poder decisório, não trouxe novidades em termos de solução para os produtores agropecuários gaúchos. O encontro foi como um pacto entre governo do Estado, Assembleia Legislativa, bancadas gaúchas no Senado Federal e na Câmara dos deputados, entidades do agronegócio e associações rurais com o objetivo de pressionar Brasília pela liberação de recursos.

Fica cada vez mais claro que não resta alternativas ao agro sulbrasileiro: há necessidade urgente de liberação de verbas - seja por parte do governo federal, seja por parte do Congresso Nacional via orçamento secreto - para parcelar as dívidas dos produtores com custeio e investimento, o que manteria a produção agrícola viva para se estruturar para a safra de inverno deste ano e para a safra de verão 2022/23, já que boa parte dos alimentos cultivados no Estado já foram perdidos. Os alvos dessa união de forças serão o ministro da Economia, Paulo Guedes, o relator do orçamento no Congresso, deputado Hugo Leal (PSD-RJ) e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro.