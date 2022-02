Treinamento prepara servidores para operarem drones em inspeção e fiscalização vegetal

Engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), participaram, em Caxias do Sul, de um treinamento de nivelamento e operação de Veículos Aéreos Não Tripulados – VANTs (drones rotativos) como ferramenta para inspeção de pomares de videira, caquizeiro e macieira.

"A utilização deste tipo de drone nas atividades de inspeção e fiscalização agropecuária é uma necessidade. Essa nova tecnologia permitirá ampliar o raio de atuação do corpo técnico da Secretaria, otimizando o uso do tempo e recursos públicos no trabalho de rotina", avalia a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV), a engenheira agrônoma Rita Antochevis.

A Seapdr, por meio do DDV, adquiriu recentemente um VANT de asa rotativa, equipado com câmera 4K capaz de filmar e fotografar em alta definição enquanto sobrevoa a área de cultivo. Para a chefe da DDSV, as ferramentas de captura de imagens fornecidas pelo drone permitem a tomada de decisões de forma precisa e mais ágil, tornando a fiscalização em campo mais eficiente. "Um voo de 20 minutos com VANT é capaz de cobrir a mesma área que um servidor levaria horas para percorrer, permitindo ainda fotografar o cultivo para posterior análise", exemplifica.

Participaram do treinamento em Caxias do Sul 14 servidores. O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo da Seapdr André Ebone. "Os drones não vieram para substituir a inspeção presencial. Pelo contrário: serão aliados ao indicar prováveis locais com maior suspeita da presença de pragas e doenças nos cultivos agrícolas", destaca Ebone.