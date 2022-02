Agricultores se reúnem em busca de ações para minimizar os impactos da estiagem

Após mobilização realizada na semana passada, agricultores familiares e camponeses foram recebidos na manhã dessa terça-feira na Secretaria de Agricultura do governo do Estado, em Porto Alegre. Uma comitiva se reuniu com a secretária Silvana Covatti, para debater ações para amenizar os impactos da estiagem no Rio Grande do Sul.

"Esperamos que essa audiência com a secretária tenha resultado concreto para as famílias que sofrem com a estiagem. Se nada acontecer, nós estamos dispostos, em conjunto com os produtores e produtoras assentados da agricultura familiar, a retomar as mobilizações nas próximas semanas. Nós precisamos de ajuda urgente, diante de tantos prejuízos", assinala Ildo Pereira, da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Os principais pontos debatidos foram em torno de créditos emergenciais. O governo anunciou a liberação de recursos para atender 42 mil famílias, no valor de um salário mínimo. Também foi apontada mais uma proposta para liberação de R$ 10 mil por família, sem juros. Na avaliação de representantes do MST, da União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul (Consea-RS), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS), essa conversa com a secretária Covatti marca um importante passo para a negociação. Eles ressaltam que é preciso ampliar o número de famílias que seriam beneficiadas.