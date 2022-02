Bons resultados com milho irrigado são divulgados

A experiência com o cultivo de milho irrigado da família Capelari, em São Domingos do Sul, foi compartilhada com cerca de 70 produtores e lideranças que participaram do Dia de Campo, realizado na propriedade de Dirceu Capelari, na Comunidade da Baixada.

Foram três estações com seguintes temas: infiltração e aproveitamento de água no solo, equipamentos e tecnologias em irrigação e rendimentos de culturas irrigadas e potencial produtivos de cultivares. Na oportunidade, os presentes puderam conhecer alternativas de sistemas de irrigação existentes no mercado, além do relato da experiência, que expôs dados da propriedade, bem como as vantagens econômicas proporcionadas pelo sistema de irrigação e os requisitos para implantar o sistema na propriedade.

O gerente regional da Emater/RS-Ascar, Dartanhã Luiz Vecchi, destacou a qualidade do evento e a importância das parcerias para a realização de trabalhos como esse. "As informações existem e estão disponíveis para os produtores rurais e é importante que se faça uso tanto das tecnologias quanto do conhecimento para minimizar problemas de estiagem, como tem se visto. A irrigação viabiliza a produção, mesmo em condições adversas", disse ele.