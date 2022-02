Afubra paga auxílio por danos às lavouras de tabaco

Os associados da Afubra que tiveram suas lavouras de tabaco atingidas pelo granizo na safra 2021/22 começam a receber seus auxílios a partir de amanhã. A primeira liberação dos valores do Sistema Mutualista contempla os associados que liquidaram suas ordens de pagamento até o dia 15 de fevereiro. O montante da primeira parcela é de mais de

R$ 51 milhões.

"O dinheiro é repassado de forma integral e obedece rigorosamente a forma optada pelo produtor no momento da inscrição da lavoura", diz o tesoureiro da Afubra, Marcilio Drescher. Ele ressalta que, passada a data da primeira liberação, os demais pagamentos passam a ser semanais. O encerramento acontece quando o processo atinge todos os fumicultores com direito ao benefício.

Até o momento, a Afubra já contabiliza mais de R$ 120 milhões em auxílios a pagar aos associados. "Esse valor é referente apenas aos auxílios para as lavouras atingidas pelo granizo, pois os valores referentes à queima de estufas e auxílio funeral sempre são quitados na sequência à solicitação, no caso do auxílio funeral, e da avaliação, no caso da queima da estufa", explica o tesoureiro.

Ele ainda destaca que a safra passada encerrou com

R$ 119.345.223,54, no total de auxílio pago por incidência de granizo em lavouras de tabaco. "Até o momento, são 18.726 lavouras atingidas pelo granizo. Na safra passada, no mesmo período, esse número era de 23.986 atingidas. Porém, apesar do número ser menor, na safra 2021/2022, a incidência de granizo atingiu o tabaco já na fase desenvolvida, o que causa prejuízos maiores", revela Drescher, ao lembrar que esse número ainda pode aumentar, já que existe cerca de 25% de tabaco ainda por ser colhido, em regiões produtoras mais tardias.