Festa da Uva é aberta com a presença de autoridades

A 33ª Festa da Uva foi aberta na sexta-feira, no Parque de Eventos, com a presença de autoridades. A rainha Pricila Zanol e as princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann conduziram o cerimonial, que teve a participação do Quinteto de Sopros da Orquestra Municipal de Caxias do Sul e de bailarinos da Companhia Municipal de Dança.

Soberanas conduziram o cerimonial que contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Tradicional evento da cidade de Caxias do Sul, a Festa da Uva retorna ao calendário de eventos da cidade em 2022. A edição, que deveria ter sido realizada no ano passado - mas foi adiada pela pandemia - pretende levar 800 mil pessoas aos pavilhões do Parque de Eventos até o dia 6 de março, com a distribuição de mais de 220 toneladas de uvas aos visitantes, shows musicais e estande para comercialização de produtos, dentre outras atividades.

A solenidade de abertura do evento contou com a participação do vice-presidente Mourão, do governador do Estado, Eduardo Leite e do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do prefeito Adiló Didomenico, e da vice-prefeita Paula Ioris, senador Luis Carlos Heinze, deputados federais e estaduais, ex-prefeitos, soberanas de festas passadas, prefeitos da região e demais autoridades municipais.

Para acessar a festa e seus atrativos, como shows e desfiles, é necessário apresentar a Caderneta de Vacinação (acima de 18 anos) e usar máscara. A feira está aberta de segunda a quinta-feira, e o horário de funcionamento vai das 11h às 22h e, às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 22h.