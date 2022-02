Gaúcha 3tentos tem lucro 91,5% maior no 4º trimestre

A 3tentos, empresa gaúcha de distribuição de insumos agrícolas, originação de grãos e processamento, obteve lucro líquido ajustado de R$ 228,91 milhões no quarto trimestre do ano passado, 91,5% maior em igual período do ano anterior. A receita operacional líquida avançou 63,3% na comparação anual, para R$ 1,635 bilhão no período encerrado em dezembro.

No ano, o crescimento da receita foi de 71,7%, atingindo R$ 5,339 bilhões – já o lucro anual ajustado chegou a R$ 814,9 milhões (+40,7%). O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia ficou em R$ 177,27 milhões no quarto trimestre do ano, recuo de 0,4% contra o último trimestre de 2020. A margem Ebitda ajustado caiu 6,9 pontos porcentuais, passando de 17,8% no quarto trimestre de 2020 para 10,8% neste quarto trimestre.

Quando a comparação também inclui o resultado do quarto trimestre de 2020 da Tentos do Sul, adquirida pela empresa em novembro do ano passado, o aumento do lucro líquido ajustado é de 72,3%, o da receita operacional líquida, de 62,2%; e o Ebitda ajustado recua 4,1%.

O CEO e fundador da 3tentos, Luiz Osório Dumoncel, afirmou que números indicam quebra de mais de 40% da safra 2021/2022 no Rio Grande do Sul em razão da estiagem. "Os impactos dessa quebra de safra, acompanhada pela quebra também observada em outras regiões importantes na produção de soja no Sul da América do Sul (Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná), podem trazer aumento de preços do grão e, consequentemente, algum alívio à perda de receita do produtor."

Ele também informou metas para replicar o ecossistema da companhia em Mato Grosso. "Até 2025 serão abertas oito lojas distribuídas na região da BR-163, sendo uma delas inaugurada em 2021 em Sinop, e outras duas em janeiro de 2022 em Sorriso e Matupá", explica.

"A construção da nova fábrica de processamento de soja e produção de biodiesel em Vera/MT já está com 37% da obra concluída e entrará em operação no início do segundo semestre de 2023. Antes disso, esta unidade já contará com uma capacidade estática instalada de 200 mil toneladas, que a partir de junho de 2022 realizará a originação de milho (e, posteriormente, soja)”, completa Dumoncel.