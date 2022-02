Festa da colheita da maior produção latina de arroz agroecológico será em março

A popular Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, celebrada por assentadas e assentados do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), chega à sua 19ª edição. O evento acontecerá em 18 de março, tendo início às 12h30, na sede da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan), em Nova Santa Rita, na região Metropolitana de Porto Alegre.

“Para nós, do MST, esta edição tem uma enorme importância. Queremos celebrar esse momento com a sociedade gaúcha e brasileira, pois essa é uma construção coletiva das cooperativas e das famílias assentadas. A nossa produção orgânica é uma alternativa, onde a vida das pessoas e o cuidado com a natureza estão acima do lucro”, pontua Marildo Mulinari, do setor social organizativo da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap). O sem terra ainda destaca o compromisso do MST com a luta da classe trabalhadora pela reforma agrária.

De acordo com Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), o MST é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, e segue nessa posição há mais de 10 anos. Segundo Martielo Webery, do setor de comercialização Cootap, as famílias camponesas estimam colher na safra 2021/2022 mais de 15 toneladas, cerca de 310 mil sacas de 50 kg do produto, em aproximadamente 3.196,23 hectares.

A reconhecida produção gaúcha do arroz agroecológico do MST é coordenada por nove cooperativas com produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos.

Em 2022, de acordo com Webery, a colheita iniciou no dia 1º de fevereiro no Assentamento 30 de Maio, em Charqueadas. Já foram colhidos aproximadamente 1,72% do arroz orgânico, cerca de 4.200 sacas. Já o assentamento que tem a maior área plantada é o Filhos de Sepé, de Viamão. A estimativa é que se colha no local aproximadamente 124 mil sacas.

O cultivo principal é de arroz orgânico nas variedades agulhinha e cateto. Em todo o estado, a produção do alimento é feita por 296 famílias, em 14 assentamentos, que se dividem em 11 municípios gaúchos das regiões Metropolitana, Sul, Centro Sul e Fronteira Oeste.

O evento será presencial, seguindo os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19. A celebração contará com a participação de integrantes do MST, entidades parceiras, populares, sindicais e políticos.