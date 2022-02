Plantio da soja é concluído no Estado e potencial produtivo continua afetado pela estiagem

As chuvas da última semana foram em menor abrangência e volume, mas onde incidiram proporcionaram condições para o surgimento de novos trifólios, o aumento de porte, o fechamento de entrelinhas e intensificação da coloração verde escura das lavouras de soja, que teve seu plantio concluído e está com 4% da área cultivada já em maturação, outros 44% em enchimento de grãos, 37% em floração e 15% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo.

De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido e divulgado nesta quinta-feira pela Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o quadro geral continua com potencial produtivo afetado, estande de plantas abaixo do ideal, baixa área foliar e antecipação da finalização do ciclo das plantas, principalmente em cultivares de ciclo curto ou estabelecidas no início do período recomendado para plantio. A colheita de cultivares mais precoces apresentam resultados muito aquém dos esperados, mas ainda representam áreas muito pequenas, sem relevância estatística.

Com a manutenção de condições ambientais mais favoráveis na metade Leste do Estado, as lavouras de milho semeadas mais recentemente, apresentaram um bom estabelecimento inicial e desenvolvimento mais uniforme. Nas lavouras implantadas até a metade do período indicado no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), avançou a colheita, alcançando 54% da área total cultivada.

O plantio da cultura chega a 99% da área total estimada, da qual restam ainda 19% fase em maturação, 13% em enchimento de grãos, 8% em floração e 6% em germinação e desenvolvimento vegetativo. A perda de produtividade, nesses primeiros cultivos, é bastante elevada e consolida a redução de 53% em relação a projetada inicialmente.

A condição de tempo nas principais regiões produtoras de arroz, com predomínio de ar seco e com alguns dias com temperaturas elevadas, permitiu o avanço da colheita no período, ampliando para 3% da área cultivada no Estado. Esse índice deverá ter elevação mais acentuada nos próximos períodos, pois 19% do cultivo já está em processo de maturação. Outros 35% estão enchimento de grãos, 31% em floração e 12% em germinação e desenvolvimento vegetativo. A grande variação de temperaturas ocorrida durante a semana, pode afetar as lavouras em fases reprodutivas.

Na última semana, prosseguiu a colheita do feijão, superando 60% da área cultivada em primeira safra. A produtividade média aproximadamente 20 sacos por hectare, ultrapassando os 30% de perdas em relação a projeção inicial de rendimento.