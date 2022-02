Pequenos produtores cobram medidas efetivas do governo do RS contra estiagem

Entidades que representam pequenos produtores no Rio Grande do Sul reagiram a uma entrevista coletiva pelo secretário adjunto da pasta de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Luiz Fernando Rodriguez Júnior, após manifestações de agricultores e trabalhadores rurais em Porto Alegre e em Ijuí nesta quarta-feira (16).

Segundo Rodriguez, “o pleito maior (dos agricultores) tem a ver com o governo federal. A secretaria (estadual da Agricultura) tem uma linguagem linear. Entende que os pleitos são justos, e tudo aquilo que tem a ver com governo do Estado já está sendo implantado”.

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do RS (Fetraf-RS) discorda: “O governo dá a sua versão, evidente que quer se eximir da responsabilidade. Mas tanto não é suficiente que estamos aqui hoje. O programa Avançar é importante, mas não é suficiente, não resolve os problemas de agora do agricultor. Não tem nenhuma medida eficaz, por isso estamos indignados e pressionando”, afirmou o presidente da Fetraf-RS, Douglas Cenci.

O programa Avançar destinará R$ 275,9 milhões ao campo gaúcho em 2022, sendo boa parte empenhado em escavação de microaçudes e perfuração de poços artesianos para abastecer pequenos produtores de municípios gaúchos.

Porém, a entidade entende que essas medidas não contemplam necessidades mais emergenciais dos agricultores gaúchos., que pedem pedem a liberação de crédito emergencial - um auxílio para famílias mais carentes por parte do governo do Estado, anistia de dívidas que não contam com seguro agrícola para produtores que perderam lavouras pela seca e envio de milho da Conab para alimentar animais.

“As famílias mais carentes não têm como se alimentar e outras não conseguem pagar o financiamento no banco. Sobre essa situação económica, o governo não anunciou nada. Os agricultores estão desesperados por medidas que possam nos ajudar o mais rápido possível. O próprio governo reconhece que a ajuda não chegou na ponta”, relata Cenci.

Sobre estes pontos mais sensíveis, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, informou que o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe de um programa de distribuição de cestas básicas por três meses e caixas d’água para famílias atingidas pela estiagem. "Não vamos deixar ninguém passar fome", enfatizou. “É necessário que as prefeituras se mobilizem para requerer esses recursos. Dos mais de 350 municípios gaúchos que têm decretos de emergência reconhecidos pela União, apenas 14 acessaram o benefício. O governo do Estado está junto aos municípios, auxiliando-os para ampliar esse acesso”, completou Lemos.

Segundo o adjunto da agricultura, “o Estado do RS está confiante de que a União vai encaminhar os recursos”. “A estiagem hoje é percebida na Esplanada dos Ministérios. O secretário da defesa civil (brasileira) nos garantiu que faria a defesa técnica de que o RS tem um histórico de ações necessárias para mitigar efeitos da estiagem e da seca”, afirmou Rodriguez, confiante no envio de recursos de Brasília ao Estado.

As demandas dos pequenos produtores, contudo, não param por aí. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag) vê uma "falta de respostas do governo do Estado", como definiu o presidente da entidade, Carlos Joel.

Além de também exigir uma linha de financiamento para o parcelamento das dívidas de custeio em 5 anos, com um aporte de cerca de R$ 10 mil do Palácio Piratini a ser aplicado na absorção dos juros, e de uma auxilio na casa dos R$ 1,5 a R$ 2 mil para famílias mais carentes, que Joel definiu como 'Bolsa-Estiagem', A Fetag quer a isenção total do milho de forrageiro no programa Troca-Troca.

"Cooperativas e sindicatos compram e distribuem o milho forrageiro para o produtor e têm uma bonificação de 30%, que é parte do governo. Desta vez estava junto com a anistia do Troca-Troca que não precisaria pagar os 70% do sindicato. Porém, os boletos começaram a chegar para as entidades, enquanto o vice-governador (Ranolfo Vieira Júnior) tinha dito para nós que estava garantido, então essa questão está pendente”, relatou Joel.

Para ele, estes são os pontos que dependem do governo do Estado e que ainda não foram deliberados nem pela Secretaria da Agricultura, nem pelo Palácio Piratini.